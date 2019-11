Emma Marrone e la sua malattia | “Mi ha cambiata Gran c o” | le rivelazioni

Emma Marrone - così ha affrontato la malattia : Apprezzata dai suoi tanti fan per l’indiscussa grinta, Emma Marrone si è raccontata al settimanale F, il cui prossimo numero esce domani, parlando con sincerità e coraggio della circostanza che ha dominato la sua vita negli ultimi tempi, ossia il ritorno, dopo dieci anni, della lotta contro il tumore. La cantante di Aradeo, che ha scalato le classifiche in poche settimane con il suo ultimo album Fortuna, ha parlato al settimanale ...

Emma Marrone : "Sono stata fortunata. C'è chi ha combattuto il triplo di me e ora è sottoterra" : Si sente fortunata, e non ha paura di dirlo. Emma Marrone, reduce dalla malattia, si dice grata per avere avuto modo di riprendersi in breve tempo. In un’intervista a F la cantante ha affermato: “Ho un gran culo perché dopo un mese ero già a presentare il mio disco. Mentre ci sono ragazzine che hanno combattuto il triplo di me e adesso sono sottoterra”.Dopo il ritorno della malattia qualche settimana fa a dieci ...

Emma Marrone - parole d'affetto da Maria e annuncio ai fan : 'Accadranno cose bellissime' : Messa da parte la paura per la malattia, Emma Marrone è tornata al lavoro più carica che mai: a meno di un mese dall'uscita del nuovo album "Fortuna", l'artista ha usato i social network per informare i suoi tantissimi fan di avere in serbo per loro varie sorprese. Maria De Filippi, intanto, ha usato bellissime parole per la sua "pupilla" in un'intervista: la conduttrice ha descritto la cantante come una persona fortissima, per la quale ci sarà ...

Maria De Filippi risponde a Milly Carlucci e svela un retroscena su Emma Marrone : Maria De Filippi risponde a Milly Carlucci dopo le polemiche per lo scontro fra Ballando con le Stelle e Amici Celebrities, e svela un retroscena su Emma Marrone. La signora della tv si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al Fatto Quotidiano in cui ha parlato dei suoi programmi, ma anche del rapporto con i colleghi e gli amici famosi, fra cui proprio la cantante salentina. Maria è sempre rimasta accanto a Emma nella sua battaglia ...

Emma Marrone - critiche per l’anello sfoggiato a Verissimo : ecco quanto costa : Sabato scorso Emma Marrone è tornata a Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 del momento difficile da poco trascorso e dei problemi di salute che l’hanno tenuta per un breve periodo lontana dalla sua musica e dai suoi fan. Il suo arrivo in studio ha emozionato tutti i presenti, conduttrice inclusa che le ha dedicato una lettera emozionante, divulgata attraverso una clip. Un’accoglienza che è stata particolarmente ...

Viva Rai Play - Fiorello omaggia Antonello Falqui con Emma Marrone e Michelle Hunziker : Fiorello, Emma Marrone e Michelle Hunziker omaggiano il grande Antonello Falqui con "Zum zum zum", la sigla di Canzonissima '68 Viva Rai Play ha aperto il nuovo appuntamento settimanale con l’omaggio di Fiorello al maestro Antonello Falqui, scomparso qualche giorno fa all’età di 94 anni. Sul palco di via Asiago anche Emma Marrone e Michelle Hunziker che hanno cantato e ballato “Zum zum zum” la sigla di Canzonissima ...

Emma Marrone ed Elodie - di nuovo amiche complici : Finalmente è arrivata la notizia che motissimi fan attendevano da tempo: Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi si sono riappacificate. Le due cantanti, a dispetto dei pronostici, sono apparse nuovamente unite in un video postato su Instagram. Le due artiste, partotite dal talent show Amici condotto superbamente da Maria De Filippi, da ben quattro anni avevano interrotto il loro rapporto di amicizia. Le due cantanti avevano instaurato, inizialmente, ...

Emma Marrone - corpetto color carne e gonna trasparente : il look da amazzone è supersexy : In posa come una vera e amazzone. Così è apparsa Emma Marrone in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. La versione inedita ed estremamente sexy ha riscosso successo sui social e non è l’unica delle conferme per la cantate pugliese. L’album ‘Fortuna’ è ai vertici delle classifiche e l’artista non si risparmia per promuoverlo in giro in tutta Italia. Proprio alle corse, necessarie ma appaganti, sono dedicate foto e ...

Emma Marrone a Verissimo del 16 novembre ha parlato della sua malattia : 'Ho avuto paura' : Emmanuela Marrone, in arte Emma Marrone, è stata ospite sabato 16 novembre di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante ha avuto modo di parlare del suo ultimo album intitolato "Fortuna'' che, uscito il 25 ottobre, è già in testa alle classifiche. L'artista si è soffermata anche sui prossimi impegni lavorativi come il concerto all'Arena di Verona del 25 maggio 2020 per festeggiare contemporaneamente i 10 anni di carriera e il compleanno. Dunque ...