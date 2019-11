Elisabetta Canalis | che primo piano! La foto sexy manda tutti in tilt | “Siamo ai livelli

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019) “Anche io su #tiktok! Vediamoci su @”. Ancheha ceduto all’ultimo social che, in termini di successo, sta dando filo da torcere a Instagram. E come tantissimi vip, anche la ex Velina mora di Striscia la Notizia, che in rete è seguitissima, si è lasciata contagiare dalla novità. E così, che solo su Instagram ha raggiunto quasi 2,5 milioni di follower, da oggi comunicherà anche attraverso Tik Tok, che ha inaugurato con un video molto divertente con in sottofondo la hit ‘Tones And I’ Dance Monkey. Si è prima mostrata in accappatoio, poi con un meraviglioso vestito da sera. La cosa particolare è che il cambio d’abito è stato quasi immediato: giusto il tempo di un salto sul letto e la, splendida come sempre, è pronta per la serata. E incantare i suoi tantissimi ammiratori.Soltanto poche ore prima, però,aveva già scatenato ...

dbddany : ‘Siamo ai livelli di Basic Instinct’, Elisabetta Canalis manda in tilt Instagram con questa foto ???????? che tristezza… - Diva_VIP : RT @JustElisabetta: Anche io su #tiktok ! Vediamoci su elisabetta.canalis Come and visit me on #tiktok elisabetta.canalis @ Hamburg, Ge… - PrigersBlog : RT @JustElisabetta: Anche io su #tiktok ! Vediamoci su elisabetta.canalis Come and visit me on #tiktok elisabetta.canalis @ Hamburg, Ge… -