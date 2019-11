Elicottero CH-47 dell' Esercito Italiano decollato per supportare gli aiuti in Albania

Un Elicottero della Marina si rovescia sulla Caio Duilio : Paolo Mauri Un elicottero della Marina Militare tipo Sh-101 ha avuto un incidente durante esercitazioni di appontaggio sul cacciatorpediniere Caio Duilio , feriti non in modo grave i sei membri di equipaggio La scorsa notte, intorno alle 23:30, un elicottero della Marina Militare tipo Sh-101 ha avuto un incidente durante un'esercitazione di appontaggio notturno sul cacciatorpediniere Caio Duilio , che era in navigazione al largo delle ...

Maltempo Veneto : due pescatori in difficoltà in Laguna soccorsi da Elicottero dell’Aeronautica Militare : Un elicottero HH-139A del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto nella notte per soccorrere due pescatori in difficoltà sulla loro imbarcazione nella Laguna Veneta, in prossimità di Chioggia. L’equipaggio d’allarme, dopo essere stato attivato dal Rescue Coordination Centre dell’Italian Air Operation Centre di Poggio Renatico, è decollato dall’aeroporto Militare di Cervia – sede del 15° Stormo – e si è ...