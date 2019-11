“Ecco il mio vero cognome” Mercedesz Henger | la rivelazione sul padre biologico

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019) Ildinon è Riccardo Schicchi. La conferma è arrivata dalla stessa, lunedì 25 novembre 2019 ospite a Live – Non è la D’Urso per una nuova intervista. In studio, infatti, la figlia di Evaha chiarito che per lei il suo papà rimane quello di sempre ed ha anche specificato di essere stata quasi “costretta” a rivelare la notizia. “Io lo sapevo da quando avevo 17 anni. Riccardo resterà sempre mio, ma eravamo in quattro a saperlo. Posso immaginare chi possa aver divulgato la notizia, ma non lo dico senza prove. Così ho deciso di rivelarlo”, ha dettoa Barbara D’Urso. “Scoprirò chi ha fatto trapelare la notizia. Lo scoprirò. – ha detto ancora la giovane – C’è qualcuno che sta cercando di ferirmi facendo uscire questa notizia. So chi è il mio”. ( dopo la ...

Agenzia_Ansa : Guccini, ecco il mio 'Natale a Pavana' - VIDEO #ANSA - assvia_ : RT @martinamos2402: Ecco cosa mi ha mandato un mio amico in chat: - PCxTC1 : Mi sono accorto che sui social evito sempre di scrivere qualcosa riguardo a mia moglie e al mio matrimonio. Ecco qu… -