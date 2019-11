Dresda | entrano nel castello dalla finestra e rubano i gioielli

Fonte : gqitalia

(Di martedì 26 novembre 2019) Quello avvenuto ail 25 novembre è il «furto del secolo, il più grande dal dopoguerra ad oggi in Germania». Diversi, per un valore di un miliardo di euro circa, sono stati sottratti dal-museo in seguito, sembra dalle prime ricostruzioni, a una banale effrazione: due ladri hanno segato la grata di una, rotto il vetro, infranto le vetrine delle teche e si sono portati via diamanti e. Un copione elementare per un colpo strabiliante, considerando che il bottino è in realtà considerato inestimabile per il suo valore, oltreché monetario, storico-artistico. Si tratta infatti di una collezione risalente al XVIII secolo, fra le più prestigiose d'Europa: il tesoro del principe elettore di Sassonia, Augusto II detto il Forte, che dopo esser salito al trono della Sassonia fu anche incoronato a Cracovia re di Polonia nel 1697. Augusto fu un grande ...