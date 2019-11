Diretta test MotoGp Jerez 2019 Streaming video tv | orari e classifica tempi

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in Diretta : 26 novembre - day-2. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso - ultimi esami prima dell’inverno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test a Jerez de la Frontera – La cronaca della prima sessione Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test di MotoGP ad Jerez de la Frontera (Spagna). Sul circuito spagnolo i team ed i piloti andranno a delineare gli ultimi aspetti sulla messa a punto delle moto, pensando a quel che sarà nel 2020. Nella prima giornata il vessillo della Yamaha ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in Diretta : Vinales domina la prima giornata - ottima Yamaha e tanto lavoro per Valentino Rossi : 18.01: Primo giorno di Test che va in archivio con Vinales davanti a Quartararo. Una sessione che ha dato ottimi riscontri ai due uomini di casa Yamaha, mentre per Valentino Rossi (14°) c'è tanto lavoro da fare. Dovizioso è decimo con la Ducati, anch'egli preso dalla messa a punto della Rossa, mentre Marquez è sesto, con caduta. Il campione del mondo in carica sta facendo un ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in Diretta : 25 novembre - day-1. Vinales svetta - Marquez 6° - Dovizioso 10° - Rossi 14°. Tutti ai box : 17.51: Ci si avvia quindi alla conclusione di un Test che ha detto molto sul conto Yamaha, ma domani potremmo capire altro. 17.48: E' dunque Maverick Vinales il migliore con il crono di di 1'37″131 che gli ha permesso di chiudere in vetta a questa prima giornata di Test, con 754 millesimi di vantaggio su Quartararo e 881 su Mir. Più indietro Marquez con 1″096 di ritardo ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in Diretta : 25 novembre - day-1. Vinales svetta - Marquez 6° - Dovizioso 8° - Rossi 14° lavora sulla Yamaha : 16.55: 1'39″386 per Valentino Rossi in questo passaggio, distante dal suo miglior crono di giornata di 1'38″759. Sempre 14° il "Dottore" che ha completato 62 giri. 16.53: Torna in pista Valentino Rossi con la Yamaha. 16.50 Il festival delle cadute continua in questo pomeriggio: Franco Morbidelli va sulla ghiaia in curva-5, per fortuna nessuna conseguenza per ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in Diretta : 25 novembre - day-1. Vinales davanti - Marquez 6° - Dovizioso 8° - Rossi 14°. Tante interruzioni nel pomeriggio : 16.21: Una sessione, quindi, assai dedicata alla ricerca del miglior feeling con gli pneumatici francesi. 16.18: Stando alle informazioni che arrivano dal paddock, tanti piloti stanno lavorando con le moto 2019, aggiornate in alcuni aspetti, per comprendere il funzionamento delle nuove Michelin. 16.14: Si rientra nuovamente ai box in maniera collettiva e le indicazioni non sono state molte, ad ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in Diretta : 25 novembre - day-1. Vinales davanti - Marquez 6° - Dovizioso 8° - Rossi 14°. Tante cadute nel pomeriggio : 16.05: Riprendono la via della pista Vinales e Quartararo, nel frattempo. 16.02: A poco meno di due ore dalla conclusione di questa prima giornata di Test a Jerez, la classifica aggiornata dei tempi: POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 1:37.187 2 20 F. QUARTARARO +0.700 3 36 J. MIR +0.825 4 42 A. RINS +0.999 5 21 F. ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in Diretta : 25 novembre - day-1. Vinales davanti - Marquez 6° - Dovizioso 8° - Rossi 14°. Si gira poco nel pomeriggio : 15.52: Ottavo posto per il momento per Dovizioso, che a Valencia era rimasto particolarmente colpito da i miglioramenti della Ducati con aggiornamenti 2020. E' da capire quale sia stato il lavoro qui. 15.50: Un pomeriggio nel quale si è visto, fino ad ora, poco a Jerez de la Frontera. E' chiaro che Vinales, sulla Yamaha, ha trovato un buon feeling, ma Marquez, caduto ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in Diretta : 25 novembre - day-1. Vinales comanda - Marquez 6° torna in pista - Dovizioso 8° - Rossi 14°. Incidente per Lecuona : 15.30: Semplice installation lap per i piloti citati, funzionale a controllare lo stato della propria moto. 15.28: Riprende l'attività a pieno regime con Marquez, Dovizioso e Valentino Rossi tra i piloti sul tracciato. 15.26: Quartararo e Vinales sono i primi a rompere il silenzio in questo momento dei Test. 15.24: Regna il silenzio a Jerez de la Frontera e la classifica di fatto è ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in Diretta : 25 novembre - day-1. Vinales comanda - Marquez 6° torna in pista - Dovizioso 8° - Rossi 14°. Sessione interrotta : 15.19: La curva incriminata è la n.4. 15.18: Bandiera rossa per la caduta di Iker Lecuona (KTM). Come riporta gpone.com, gli air fence sono danneggiati e quindi si dovrà attendere prima ripartire. 15.15: Dopo aver completato un giro sull'1'39″1, Valentino rientra ai box.

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in Diretta : 25 novembre - day-1. Vinales comanda - Marquez 6° torna in pista - Dovizioso 8° - Rossi 14° : 14.55: Le due Ducati girano sul passo dell'1'39″0, evidentemente stanno effettuando un lavoro sulla durata. 14.53: Ad animare la scena ci pensano le due Ducati: Dovizioso e Petrucci in cerca di feeling con la Rossa, attualmente in ottava e undicesima posizione rispettivamente.

