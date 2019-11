DIRETTA Real Madrid Psg | risultato 1-0 | streaming tv | rigore revocato ai francesi!

LIVE Pagelle Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : i voti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) Pagelle Juventus-Atletico Madrid JUVENTUS Szczesny 6,5: Bravissimo in due tempi sull’insidioso e potente tiro di Saul del 25′ leggermente deviato da Ramsey. Danilo 6: Protagonista subito di un buon anticipo ...

LIVE Pagelle Juventus-Atletico Madrid 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : i voti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) Pagelle Juventus-Atletico Madrid JUVENTUS Szczesny 6,5: Bravissimo in due tempi sull’insidioso e potente tiro di Saul del 25′ leggermente deviato da Ramsey. Danilo 6: Protagonista subito di un buon anticipo ...

LIVE Pagelle Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : i voti in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) Pagelle Juventus-Atletico Madrid JUVENTUS Szczesny 6: Danilo 6: Bonucci 6: De Ligt 6: De Sciglio 6: Bentancur 6: Pjanic 6: Matuidi 6: Ramsey 6: Dybala 6: Cristiano Ronaldo 6: All. Sarri ATLETICO Madrid (4-4-2): Oblak 6; Trippier 6, Felipe 6, Hermoso 6, Lodi 6; Koke 6, ...

LIVE Test MotoGP Jerez 2019 in DIRETTA : sessione pomeridiana 26 novembre in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Buongiorno e bentornati a Jerez de la Frontera. E’ in corso di svolgimento la seconda sessione di Test sulla pista spagnola. Da circa un’ora non si sta girando con grande frequenza, dato che è comparsa la pioggia, in maniera lieve, ma ora tutto sta tornando verso la normalità. Il turno è iniziato alle ore 10.30 rispetto alle ore 10.00 di ieri per le basse temperature ...

LIVE Venezia-Trento 62-53 - Basket Serie A 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - la Reyer prova la fuga decisiva! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-56 Gran canestro di Daye da sotto! 64-56 Gentile torna a segnare dal campo! 64-54 Terza schiacciata per Udanoh! 62-54 Uno su due ai liberi per Gentile. 62-53 Seconda tripla consecutiva per Filloy! Finisce qui il terzo quarto! 59-53 Due su due ai liberi per Mezzanotte. 59-51 Tripla di Filloy! 56-51 Uno su due ai liberi per Blackmon. 56-50 De Nicolao serve Mazzola che segna liberissimo sotto ...

LIVE Venezia-Trento 37-37 - Basket Serie A 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - è iniziato il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-44 Tripla di Cerella! 43-44 Ancora Watt in semigancio! 41-44 Canestro a candela di Forray! 41-42 Uno su due ai liberi per Gentile. 41-41 Semigancio di Watt! 39-41 Mezzanotte mette il libero aggiuntivo. 39-40 Terza tripla di Mezzanotte e fallo! 39-37 Primo canestro dal campo per Daye! 37-37 E’ iniziato il secondo tempo, si riprende col possesso per Trento! 37-37 Squadre ...

LIVE Venezia-Trento 37-37 - Basket Serie A 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - intervallo lungo dopo un primo tempo equilibratissimo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37-37 Squadre all’intervallo lungo, appuntamento a tra poco per il secondo tempo! 37-37 Ancora Gentile, una magia allo scadere del primo tempo! 18 punti per il figlio del grande Nando! 37-35 Uno su due ai liberi per Stone. 36-35 Due su due ai liberi per Daye che si sblocca. 34-35 Blackmon alza la parabola e va a segno quasi cadendo! 34-33 Tap-in di Watt su altro errore di Daye. 32-33 Uno ...

LIVE Venezia-Trento 17-21 - Basket Serie A 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - piccolo allungo per l’Aquila : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-21 Udanoh mette il libero aggiuntivo. 22-21 Sorpasso Venezia, Udanoh ruba palla a Gentile, vola e va a schiacciare subendo anche fallo! 20-21 Udanoh mette il libero aggiuntivo. 19-21 Canestro di Udanoh cadendo in avanti e subisce anche il fallo! 17-21 Finisce il primo quarto su un tap-in sbagliato da Udanoh. 17-21 Ancora canestro quasi immediato di Gentile! 17-19 Tripla di Cerella! 14-19 ...

LIVE Venezia-Trento basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - è iniziata la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-14 Altra tripla di Mezzanotte e parziale di 5-0 per l’Aquila! 10-11 Immediata risposta di Gentile da due! 10-9 Tripla di Stone! 7-9 Arresto e tiro a segno di Gentile! 7-7 Tiro in sospensione a segno di Chappell! 5-7 Canestro da fuori di Knox! 5-5 Due su due ai liberi di Watt che pareggia! 3-5 Tripla di Mezzanotte, sorpasso Aquila! 3-2 Dopo la ripresa del gioco canestro in giravolta di ...

LIVE Cantù-Fortitudo Bologna - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Calendario, tv e streaming della decima giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Fortitudo Bologna, posticipo serale della decima giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al Palasport Pianella i canturini cercheranno di tornare al successo dopo le recenti sconfitte in casa contro la Virtus Roma e a Pistoia. Gli emiliani ...

LIVE Cantù-Fortitudo Bologna - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Calendario, tv e streaming della decima giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Fortitudo Bologna, posticipo serale della decima giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al Palasport Pianella i canturini cercheranno di tornare al successo dopo le recenti sconfitte in casa contro la Virtus Roma e a Pistoia. Gli emiliani ...

LIVE Venezia-Trento basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle ultime partite di Venezia e Trento in Eurocup – Il programma tv di Venezia-Trento Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della partita tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino valida per la decima giornata di Serie A 2019-2020! Le due squadre vengono entrambe da una sconfitta nell’ultima giornata di campionato, i campioni ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari, valido per la decima giornata di Legabasket. Al Mediolanum Forum di Assago va in scena il match che si preannuncia essere il più interessante di giornata. Si affrontano due formazioni che nelle ultime stagioni si sono scontrate più volte nelle fasi finali della stagione, con quattro sfide ai playoff e due ...

DIRETTA - Milan-Napoli risultato in tempo reale. Bonaventura pareggia - 1-1 : Milan-Napoli: Mertens confermato in panchina. LOZANO, POI RISPONDE Bonaventura Milan-Napoli FORMAZIONI UFFICIALI – Si tratta di una sfida chiave per il futuro di Carlo Ancelotti, che tornerà nello stadio che in passato gli ha regalato tantissime gioie. Il mister partenopeo si trova di fronte ad una grandissima sfida che lo vedrà contro un Milan in […] Leggi tutto L'articolo DIRETTA, Milan-Napoli risultato in tempo reale. Bonaventura ...