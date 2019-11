Diretta Atalanta Primavera Dinamo Zagabria | risultato 0-0 | | 1tempo brillante!

Diretta/ Atalanta Primavera Dinamo Zagabria - risultato 0-0 - video streaming : si gioca : DIRETTA Atalanta Primavera Dinamo Zagabria streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live del match della UEFA Youth League.

Champions - Atalanta-Dinamo Zagabria in Diretta su Sky : Atalanta Dinamo Zagabria Sky o Mediaset – L’Atalanta è pronta. I bergamaschi attendono con impazienza il quinto appuntamento della fase a gironi di UEFA Champions League, che metterà i ragazzi di Gasperini di fronte ai croati della Dinamo Zagabria. Una sfida importante, e che consentirà ai nerazzurri di continuare a sperare nella qualificazione solamente in […] L'articolo Champions, Atalanta-Dinamo Zagabria in diretta su Sky è stato ...

Champions League : Juventus-Atletico Madrid in Diretta su Canale 5 - Atalanta-Dinamo Zagabria solo su Sky : Stasera, martedì 26 novembre 2019, torna la Champions League. Le partite della più importante competizione europea per club saranno trasmesse in esclusiva da Sky, mentre Mediaset manda in onda una gara in chiaro su Canale 5. Le italiane protagoniste sono 4, ossia Juventus, Napoli, Inter e Atalanta.Di seguito la programmazione delle partite di oggi.prosegui la letturaChampions League: Juventus-Atletico Madrid in diretta su Canale 5, ...

Sky Sport Diretta Champions #5 - Palinsesto Telecronisti Juventus - Inter - Napoli - Atalanta : Torna su Sky Sport la UEFA Champions League. Tra martedì 26 Novembre, e mercoledì 27 Novembre si giocano le gare del quinto turno della fase a gironi della massima competizione europea. Quattro le squadre italiane impegnate: Atalanta, Juventus, Napoli e Inter. Martedì 5...

Diretta Atalanta Primavera Dinamo Zagabria/ Youth League in streaming video e tv : Diretta Atalanta Primavera Dinamo Zagabria streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live del match della UEFA Youth League.

LIVE Atalanta-Juventus 1-3 - Serie A 2019-2020 in Diretta : vittoria in rimonta per i bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Fine della partita! Atalanta-Juventus 1-3. 94′ Gomez da fuori area prova il tiro, palla deviata che finisce fuori. 92′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete strepitosa di Dybala che dalla destra punta l’uomo lo salta e incrocia il tiro sul primo palo, Atalanta-Juventus 1-3. 90′ Ci saranno 6 minuti di recupero. 89′ Muriel forte in ...

LIVE Atalanta-Juventus 1-3 - Serie A 2019-2020 in Diretta : Dybala firma il tris! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete strepitosa di Dybala che dalla destra punta l’uomo lo salta e incrocia il tiro sul primo palo, Atalanta-Juventus 1-3. 90′ Ci saranno 6 minuti di recupero. 89′ Muriel forte in mezzo ma De Ligt ancora lui spazza via il pallone, grande partita del centrale olandese. 87′ L’Atalanta prova a buttarsi ...

LIVE Atalanta-Juventus 1-1 - Serie A 2019-2020 in Diretta : Higuain pareggia i conti con una deviazione di Toloi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Subito reazione dell’Atalanta tiro violento di Muriel che chiama alla respinta di pugno Szczesny. 75′ Goooooooooooool, Higuainnnnnnnnnnnnnnn, Higuain prova il tiro dentro l’area di rigore trovando la deviazione fortunosa di Toloi che devia il pallone in rete, Atalanta-Juventus 1-1. 73′ Gomez sfida Emre Can e va al tiro di sinistro dalla destra, palla alta ...

LIVE Atalanta-Juventus 1-0 - Serie A 2019-2020 in Diretta : Gosens sblocca la partita di testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59′ Fuori Bentancur e dentro Douglas Costa per la Juventus. 58′ Esce Barrow ed entra Luis Muriel per l’Atalanta. 56′ Gooooooooooooooool, Gosensssssssssssssssss, Barrow dalla destra supera De Sciglio e mette la palla sul secondo palo con Gosens che insacca di testa sul secondo palo, Atalanta-Juventus 1-0. 54′ Ramsey dalla sinistra mette in mezzo in spaccata, ...

LIVE Atalanta-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in Diretta : gli orobici sprecano un rigore con Barrow nel primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 primo tempo molto intenso, tanti ammoniti e falli con Bernardeschi che esce fuori per infortunio. Per quanto riguarda il campo meglio l’Atalanta che però spreca un rigore e una possibilità a porta vuota, la Juventus invece si fa notare per i movimenti offensivi ma senza mai incidere. A tra poco per il secondo tempo. Finisce il primo tempo! 48′ Giallo per Cuadrado che entra ...

LIVE Atalanta-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in Diretta : Ramsey entra al posto dell’infortunato Bernardeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo tempo! 48′ Giallo per Cuadrado che entra male su Gosens. 47′ Punizione di Pjanic con un tiro forte e teso, palla alta sopra la traversa. 45′ Ci saranno tre minuti di recupero. 44′ Giallo per Gosens che entra in ritardo su Bentancur. 43′ Pjanic di punizione forte e teso dai fuori area, ma il pallone finisce fuori. 41′ Giallo per Freuler che ...

LIVE Atalanta-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in Diretta : Barrow spreca un rigore mandando la palla sulla traversa. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22′ Errore difensivo dell’Atalanta che concede palla a Higuain che esplode un tiro che finisce sulle mani di Gollni. 20′ Bernardeschi prende un colpo all’altezza del fegato, resta comunque per ora in campo. 18′ TRAVERSA di Barrow, l’attaccante dell’Atalanta tira forte e alto prendendo la traversa, sulla ribattuta Pasalic spara fuori. 17′ rigore ...

LIVE Atalanta-Juventus - Serie A 2019-2020 in Diretta : Muriel parte dalla panchina - Barrow accanto a Gomez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Ecco l’arrivo della Juventus allo stadio: Eccoci allo stadio! #AtalantaJuve pic.twitter.com/dLyRSVLiSc — JuventusFC (@juventusfc) November 23, 2019 14.27 La Juventus è la squadra ad aver vinto più partite con un gol di scarto in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (nove). 14.24 La Juventus ha il possesso palla medio più alto in questa Serie A: 58.7%. 14.21 ...

LIVE Atalanta-Juventus - Serie A 2019-2020 in Diretta : Sarri lancia Bentancur nell’undici iniziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Barrow. All: Gasperini JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All: Sarri 14.10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Juventus anticipo ...