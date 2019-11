Di Lorenzo | “È vero che in campionato non stiamo lavorando bene | ma in Champions è

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 26 novembre 2019) Giovanni Di, difensore del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato, con l’allenatore Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa della vigilia di Liverpool-Napoli Per Di, da Matera ad Anfield ed alla nazionale. Se fosse un film come lo chiameresti? “Sì, è bello ritrovarsi qui ripensando al passato. È stato un percorso difficile, raccolto i frutti di tanti sacrifici. Essere qui, in questo stadio, in questa competizione, è bellissimo.È’ un sogno da bambino, ma sono sereno e tranquillo, c’è tanto da lavorare”. Per Di, come sta la squadra? Come si esce da questo momento? “La squadra è carica per la partita, èche innonraccogliendo tanti punti, ma inabbiamo fatto un bel percorso e siamo vicini al primo obiettivo stagionale e siamo concentrati per domani”. L'articolo Di: “È ...

