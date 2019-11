Del Piero | ' Lasciare lo stadio prima che finisca la partita non è buono per CR7'

Cristiano Ronaldo - la condanna di Alex Del Piero : "Perché ha sbagliato". E su Sarri... : Alla vigilia del match di Champions contro l'Atletico, il quotidiano sportivo madrileno As ha intervistato la leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero. L'ex storico capitano bianconero ha detto la sua sulla vicenda Ronaldo, ma anche su Maurizio Sarri, il cui approdo in juventino ha stupito Pint

Alex Del Piero : 'Mi ha sorpreso come è finita con Allegri - diamo tempo a Sarri' : Da tutti è ancora considerato una bandiera della Juventus, di certo ha scritto la storia bianconera degli anni '90 e dei primi del 2000: parliamo di Alex Del Piero. L'ex bianconero è uno dei giocatori più amati della storia della Juve. Attualmente è impegnato come imprenditore in diversi settori ed è un commentatore televisivo nell'emittente satellitare Sky Sport. In un'intervista ad AS, Del Piero ha avuto modo di parlare della Juventus, ...

Del Piero ‘bacchetta’ Cristiano Ronaldo : “il suo gesto non è stato bello” : “Lasciare lo stadio prima della fine della partita non è bello per un giocatore della sua qualità. Tuttavia conta non il gesto, che non è stato positivo, bensì il suo modo di comportarsi ogni giorno. Cristiano è un grande professionista ed è per questo che i suoi compagni di squadra lo rispettano molto”. Sono le dichiarazioni di Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, che parla della reazione del calciatore nella ...

Juventus - Del Piero bacchetta duramente Cristiano Ronaldo : Alex a gamba tesa nei confronti di CR7 : L’ex capitano della Juventus ha espresso il proprio parere sul comportamento di Ronaldo in occasione del match con il Milan La Juventus gli è rimasta addosso, come una seconda pelle impossibile da sostituire. Del resto, una carriera con la maglia bianconera non si può cancellare, così come tutti i record ottenuti nel corso di tanti anni. Fabio Ferrari/LaPresse Alex Del Piero dunque è l’uomo perfetto per discutere di Juventus, ...

Piero Ferrari : l'obiettivo e' tornare sul tetto Del mondo : Piero Ferrari: "l'obiettivo e' vincere ancora e tornare sul tetto del mondo. Ci teniamo tutti e io come tutti gli altri che qui lavorano duramente

Formula 1 – Il ricordo Del padre Enzo e l’obiettivo futuro - Piero Ferrari ammette : “vogliamo tornare sul tetto Del mondo” : A tutto Pietro Ferrari: dallo speciale ricordo del padre Enzo all’obiettivo futuro del team di Maranello La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: domenica 1 dicembre si disputerà il Gp di Abu Dhabi, che chiuderà definitivamente i giochi. Stagione complicata per la Ferrari, con solo pochi risultati soddisfacenti, resa ancora più amara dal disastro di domenica scorsa in Brasile. Photo4 / LaPresse In casa Ferrari però ...

Accadde oggi - 22 novembre 1992 : Del Piero segna il suo primo gol coi professionisti [VIDEO] : Uno dei più grandi della storia del calcio italiano. Secondo miglior marcatore della Nazionale, con cui ha vinto il Mondiale nel 2006, storica bandiera della Juventus in cui è stato protagonista di innumerevoli successi. Il nome di Alessandro Del Piero rimarrà per sempre scolpito nella storia. I suoi gol (alla Del Piero appunto), la sua riservatezza, le sue punizioni, la sua compostezza e serietà anche quando avrebbe voluto spaccare tutto, ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Alessandro Del Piero - ‘Pinturicchio’ compie 45 anni : auguri ad un campione come pochi : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche e soprattutto per i tifosi della Juventus: è il compleanno di Alessandro Del Piero, uno dei più grandi calciatori di sempre e modello anche fuori dal campo. E’ stato soprannominato ‘Pinturicchio’ da Gianni Agnelli per l’eleganza del suo stile di gioco, è stato ...

Alessandro Del Piero : età - gol - moglie e figli : Alessandro Del Piero, nato il 9 novembre 1974 a Conegliano in provincia di Treviso e cresciuto a Saccon, una frazione del vicino comune di San Vendemiano, compie 45 anni e resta uno dei calciatori simboli del calcio moderno. Le squadre dove ha giocato hanno tutte un motivo per ricordarlo perché ha sempre avuto il temperamento del fuoriclasse. Dal suo esordio in serie B nel Padova, dove era ammirato come giovane promessa, sbocciata dopo i ...

Buon compleanno Alessandro Del Piero - Luigi de Mitri… : Buon compleanno Alessandro del Piero, Luigi de Mitri… …Biagio Antonacci, Marco Bellocchio, Patrizia de Blanck, Luis Felipe Scolari, Paola Senatore, Lou Ferrigno, Annalisa Silvestro, Lorenzo Becattini, Gregorio Fontana, Riccardo Rossi, Edoardo Nesi, Samantha de Grenet, Albano Bizzarri, Alberto Gerbo, Tommaso Cherubini, Giovanni Venturini… Oggi 9 novembre compiono gli anni: Luigi de Mitri, giornalista; Luigi Tallarico, giornalista, critico d’arte; ...

Del Piero : 'Alla Juventus si sono spiegati e stanno capendo le idee di Sarri' : La Juventus ha vinto il derby di Torino non con poche difficoltà, con i granata che hanno dato del filo da torcere ai bianconeri, nonostante Sirigu sia stato probabilmente il migliore in campo per gli uomini di Mazzarri. Il risultato finale è stato di 1 a 0 grazie al gol di De Ligt che riporta i bianconeri al primo posto dopo la vittoria dell'Inter a Bologna per 2 a 1. In merito alla Juventus ha parlato a Sky Sport l'ex capitano bianconero ed ...

Fiorella Pierobon si racconta come artista. E Della tv non rimpiange nulla : Fiorella Pierobon, annunciatrice e volto simbolo di Canale 5 dal 1984 al 2003, oggi è un’affermata artista. Ha un suo atelier a Nizza, esibisce le sue opere in mostre e gallerie in Italia e nel mondo. E ora è impegnata nell’iniziativa Atelier Casa Vicina (29 ottobre – 3 novembre). A Torino il ristorante stellato ospita una selezione di opere della Pierobon, i cui quadri della collezione Materie Prime caratterizzano la sala da ...