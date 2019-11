Decreto terremoto | cosa prevede il provvedimento sui territori colpiti dal sisma del

Terremoto - Salvini : “I giallorossi bocciano proroga delle esenzioni Imu”. Ma la norma è stata inserita nel Decreto Sisma : Matteo Salvini inciampa in un’altra fake news. Stavolta al centro c’è la bocciatura “da parte della maggioranza” di un emendamento della Lega al decreto fiscale che prevedeva la proroga delle esenzioni del pagamento dell’Imu per gli immobili resi inagibili dal Terremoto. “Dal governo rosso ennesima vigliaccata ai danni dei cittadini, in questo caso dei terremotati dell’Emilia Romagna e del resto d’Italia”, il ...

Terremoto : Di Maio - 'Decreto libera cittadini da grinfie burocrazia' : Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "In Umbria, come in altre regioni, abbiamo il grande problema delle aree terremotate: 3 anni fa c'è stato un Terremoto che ricorderanno tutti per la tragicità, finalmente abbiamo avuto il coraggio, come governo, di fare un decreto che libera i cittadini dalle grinfie dell

Terremoto - nella nuova bozza del Decreto spariscono 725 milioni per zone colpite dal sisma del 2016 : Il decreto Terremoto inizierà l'iter alla Camera. Ma in una nuova versione del testo licenziato dal Cdm di lunedì non ci sono più 725 milioni di euro per il biennio 2019-2020, che accompagnavano la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020 nelle quattro Regioni interessati dal sisma del 2016, cioè Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.Continua a leggere

Terremoto - via libera al Decreto che proroga a dicembre 2020 lo stato di emergenza : Il Consiglio dei ministr ha approvato il decreto legge che introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Terremoto : Decreto proroga a dicembre 2020 stato emergenza : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm.Tra le principali disposizioni previste, il testo dispone la proroga fino al 31 ...

Terremoto - Consiglio dei ministri approva il Decreto : stato d’emergenza prorogato al 2020 : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sul Terremoto del Centro Italia. Con questo provvedimento si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d'emergenza per i territorio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dal sisma. Novità anche per la ricostruzione privata e lo smaltimento delle macerie.Continua a leggere

Nuovo Decreto terremoto : stato di emergenza fino al 2020 e incentivi per chi fa impresa : Il Governo rilancia un pacchetto di misure a favore delle quattro Regioni dell'Italia Centrale - Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche - colpite dal sisma nell'ormai lontano 2016. Lo fa con un Nuovo decreto legge all’esame del consiglio dei ministri

Terremoto Centro Italia - Conte : “Decreto legge per l’Umbria - accelerare la ricostruzione” : “Stiamo lavorando a un decreto Terremoto anche per l’Umbria, sono vicinissimo alla popolazione umbra. Sto cercando di far confluire con un ulteriore provvedimento normativo quello che serve per accelerare le attività di ricostruzione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando a margine dell’Eurochocolate. L'articolo Terremoto Centro Italia, Conte: “Decreto legge per l’Umbria, accelerare la ...

Terremoto e ricostruzione : in arrivo il Decreto legge - ma dove sono finiti i miliardi stanziati? : “Confido che già lunedì potremo avere un decreto legge sul Terremoto che possa completare il piano di interventi per le comunità che hanno subito gli effetti del Terremoto“. E’ quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Bruxelles per il Consiglio Europeo. “La manovra è stata approvata salvo intese. Sicuramente ci sono ancora degli aspetti su cui possiamo ragionare. Lunedì è previsto un Consiglio dei ...