DECRETO ' SPORT E PERIFERIE' Video Le Iene | soldi a centro golf | Giorgetti

DECRETO legge clima - Costa : “Puntiamo al trasporto pubblico e elettrico” : “Nel dl clima appena approvato puntiamo sul trasporto pubblico locale e sul trasporto elettrico. E’ questa la visione che vogliamo sostenere”: lo ha ricordato ieri mattina a Passignano sul Trasimeno (Perugia) il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (M5S), in visita allo stabilimento Rampini. L’azienda umbra, tra le più importanti realtà produttive nazionali e internazionali, da 70 anni realizza gioielli della ...

DECRETO clima 2020 : novità bonus rottamazione auto e moto - prodotti sfusi - trasporto scolastico : La stagione del Green news deal del Governo Conte bis è iniziata, da quando il Consiglio dei ministri ha approvato il 10 ottobre 2019 il famoso Decreto clima, conosciuto anche come Decreto Ambiente, destinato ad aprire una nuova stagione riformatrice anche in tema ambientale. Via libera quindi al provvedimento portato sul tavolo del Cdm su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha fortemente voluto ...