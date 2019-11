Death Stranding | la nuova patch 1 6 apporta miglioramenti alle performance del gioco

Death Stranding ai The Game Awards : Geoff Keighley capisce le preoccupazioni dei fan : Death Stranding ha ricevuto nove nomination ai The Game Awards, innescando inevitabilmente dibattiti sulla connessione tra il patron dell'evento Geoff Keighley, ed il creatore del gioco Hideo Kojima. L'amicizia tra i due è iniziata dopo l'addio di Kojima a Konami; durante i The Game Awards del 2015, Keighley aveva difeso il suo amico dichiarando che la società avrebbe ostacolato Kojima nel ritiro del premio per Metal Gear Solid V: The Phantom ...

"Death Stranding è qualcosa che i film non possono gestire. Solo il videogioco può trasmettere queste sensazioni" : I grandi nomi che lodano il lavoro di Hideo Kojima e quel Death Stranding che inevitabilmente divide almeno in parte critica e pubblico non mancano di certo e tra questi troviamo anche un grandissimo estimatore molto apprezzato in Giappone ma non Solo.IGN ha intervistato l'iconico regista e sceneggiatore Mamoru Oshii, figura estremamente apprezzata nota soprattutto per il ruolo ricoperto in correlazione all'universo di Ghost in the Shell. Si ...

Death Stranding - il videogioco autoriale di Hideo Kojima è la storia dei nostri tempi : Ve lo diciamo subito, Death Stranding è un videogioco unico. Non solo per il suo genere di appartenenza - quello degli action game a mondo aperto -, ma anche e soprattutto nell'intero universo in pixel e poligoni. D'altronde si tratta dell'ultima opera di Hideo Kojima, un nome che nell'industria non ha di certo bisogno di presentazioni. Complesso, sfaccettato, a tratti contraddittorio, l'estro del game designer giapponese ha fin da subito ...

Dopo Death Stranding il prossimo titolo di Hideo Kojima potrebbe essere un horror? : Ora che Death Stranding è stato pubblicato, il leggendario creatore di videogiochi Hideo Kojima ha lasciato intendere che potrebbe tornare al genere horror per il suo prossimo progetto. Già in un'intervista dello scorso ottobre, Kojima aveva confermato il suo interesse per il genere, lasciando intendere che prima o poi si sarebbe deciso a creare un gioco horror."Voglio fare un gioco horror un giorno. Ho alcune nuove idee che penso possano essere ...

Cosa dovremmo aspettarci da Death Stranding per PC? : Death Stranding è finalmente arrivato tra noi, le recensioni sono uscite e abbiamo alcune analisi del gioco, ma l'annuncio di una versione PC in arrivo nell'estate 2020 ci ha lasciati un po' confusi. Per cominciare, c'è la questione del tempismo: l'annuncio è stato fatto poco prima della release del gioco PlayStation 4, una Cosa poco sensata. E poi c'è il fatto che verrà pubblicato da 505 Games, anche se la sua quota di partecipazione nel ...

Death Stranding si trasforma in un gioco PS1 in uno splendido video di un fan : Dopo essere arrivato sul mercato dividendo almeno in parte critica e soprattutto pubblico, Death Stranding si è trovato immischiato in una critica piuttosto pesante riguardo le nomination ottenute in vista dei The Game Awards 2019.Si parla di conflitto di interessi e di un Kojima "raccomandato" grazie al rapporto di amicizia con Geoff Keighley, presentatore e creatore dei The Game Awards. Ma oggi non siamo qui per parlare di polemiche che ...

Death Stranding ha un adorabile easter egg legato ai compleanni dei giocatori : All'inizio di Death Stranding, siete invitati a inserire la vostra data di nascita che, però, non ha importanza nel gioco e non influenza il vostro personaggio. Tuttavia, sblocca un messaggio di compleanno per i giocatori.La serie Metal Gear a volte chiedeva ai giocatori il loro compleanno, come Metal Gear Solid 2 o Metal Gear Solid V. In quest'ultimo, l'inserimento della data faceva ottenere una piccola festa di compleanno per Big Boss se fosse ...

Death Stranding nell'occhio del ciclone per la nomination dei The Game Awards? Geoff Keighley risponde alle accuse di conflitto d'interessi : Sono solo hater e poveretti o più diplomaticamente, non ti curar di lor, ma guarda e passa. Francamente è questo quello che ci verrebbe da dire al buon Geoff Keighley, giornalista e creatore/presentatore dei The Game Awards che attualmente si trova alle prese con delle accuse che ormai hanno attirato l'attenzione di tutti. A far discutere, come abbiamo sottolineato ieri, è la presenza di Death Stranding tra le nomination per il premio più ...

Death Stranding : polemica dopo la nomination per il premio Game of the Year ai prossimi The Game Awards : Il prossimo 12 dicembre si svolgeranno gli annuali The Game Awards e, poco fa, vi abbiamo riportato le nomination, dominate da Control di Remedy e da Death Stranding di Hideo Kojima.Tuttavia, il gioco di Kojima è stato protagonista di una polemica. Il titolo ha ricevuto la nomination per il premio Game of the Year, il premio a cui ambiscono anche Control, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice e The Outer ...

Death Stranding e Control guidano le nomination dei The Game Awards 2019 : Le nomination per i The Game Awards 2019 sono state svelate e sono guidate dall'epico Death Stranding di Hideo Kojima (9 nomination) e Control di Remedy / 505 Games (8 nomination).Oltre a questi giochi, ci sono nomination per Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice e The Outer Worlds.In tutto, l'elenco delle nomination comprende 107 giochi. Titoli con almeno tre nomination includono Apex Legends, Call of Duty: ...

La moda Death Stranding travolge l’Italia e batte Call of Duty Modern Warfare : La rete continua a parlare di Death Stranding. L'ultimo videogioco di Hideo Kojima ha fatto discutere appassionati e curiosi già quando venne annunciato, regalandoci anni di misteri, indizi e minuziosamente dosate anticipazioni. Ha poi diviso la stampa internazionale al momento dell'uscita su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro lo scorso 8 novembre - sbarcherà anche su PC nell'estate del 2020. E ora infiamma inevitabilmente le classifiche di ...

Death Stranding debutta al primo posto nella classifica software italiana : Death Stranding di Hideo Kojima è ormai disponibile dallo scorso 8 novembre per PS4 e, a quanto pare, i giocatori italiani hanno subito apprezzato il titolo, dato che ha conquistato immediatamente la vetta della classifica settimanale.Alle spalle di Death Stranding troviamo Call of Duty: Modern Warfare, che scivola in seconda posizione, mentre a chiudere il podio c'è FIFA 20 di EA.Luigi's Mansion 3, secondo la scorsa settimana, è ora al quarto ...

Death Stranding : Dove trovare tutti i Prepper famosi : Durante le lunghe esplorazioni e consegne in Death Stranding, potrebbe capitarvi di imbattervi nei Prepper, una sorta di ologrammi di personaggi famosi e realmente esistenti ai quali Kojima ha voluto dare un tributo. In questa guida vi spiegheremo Dove trovare tutti i Prepper famosi in attesa di riconnessione. Death Stranding: Dove trovare tutti i Prepper famosi Fan di Ludens (Geoff Keighley) Si tratta del celebre host dell’evento ...

Cosa ci sarà dopo Death Stranding? Hideo Kojima svela i primi indizi sul suo prossimo progetto : Death Stranding è arrivato nei negozi solo da pochi giorni, ma in molti già si stanno chiedendo Cosa si inventerà Hideo Kojima per il suo prossimo progetto. sarà un sequel delle avventure di Sam Bridges o qualCosa di completamente nuovo?È ancora presto per saperlo, ma il boss di Kojima Productions sembra avere le idee chiare, tanto da offrire alcuni indizi sul prossimo titolo dello studio nel corso di un'intervista con The Guardian."Non posso ...