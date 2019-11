Cos’è il Mes | e come è diventato l’ossessione della politica italiana

Fonte : wired

(Di martedì 26 novembre 2019) L’olandese Jeroen Dijsselbloem arriva a una riunione del Fondo salva-stati (foto: JOHN THYS/AFP via Getty Images) Il governo Conte II è nell’occhio del ciclone per colpariforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), il fondo incaricato di aiutare i paesi in crisi che adottano l’euro, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vorrebbe far ratificare dal parlamento italiano l’anno prossimo. Per l’approvazione definitiva del testo manca ancora una riunione dei capi di governo dell’Eurozona a dicembre, ma la polemica in Italia imperversa da giorni, soprattutto per la netta contrarietà alla riforma del Mes da parteLega, di Fratelli d’Italia e di parte del M5s. Tra i principali oppositori alla riforma c’è il leaderLega Matteo Salvini: “Il ‘Sì’ alla modifica del Mes sarebbe la rovina per milioni di italiani e la fine ...

