CorSport | Liverpool-Napoli | Ancelotti prova la difesa a tre e mezzo A centrocampo dubbio

CorSport : Liverpool-Napoli - Fabian non ce la fa. Insigne presente : Mercoledì il Napoli sarà ad Anfield per la partita di Champions contro il Liverpool. Vincendo, il Napoli passerebbe agli ottavi. Il passaggio avverrebbe comunque se il Salisburgo non dovesse battere il Genk. La vittoria, però, serve al Napoli soprattutto per riprendersi dalla crisi in cui è piombata la squadra. Il Corriere dello Sport fa il punto sugli uomini disponibili e sulla possibile formazione che Ancelotti schiererà in campo. Resta viva ...

CorSport : ancora incerta la presenza di De Laurentiis a Liverpool : La presenza di De Laurentiis a Liverpool per la partita di Champions è ancora incerta, scrive il Corriere dello Sport. Troppi gli appuntamenti del presidente, sarebbe costretto a fare il giro del mondo in 72 ore. La partita del Napoli con il Milan la vedrà sicuramente in America, in tv. Domenica sera decollerà dagli States e arriverà a Roma, dove, il giorno dopo, c’è l’assemblea di Lega per discutere dei diritti tv. Partire per Liverpool subito ...

CorSport : De Laurentiis volerà a Liverpool con il Napoli. Sarà l’occasione per un riavvicinamento : Nel weekend De Laurentiis tornerà da Los Angeles. Milan-Napoli la seguirà in tv, mentre decide la linea da seguire per punire i propri calciatori dopo l’ammutinamento della notte di Champions. Il tempo non ha cancellato la ferita e il club vuole riportare l’ordine e ristabilire le regole. Non si sa ancora se la linea adottata Sarà morbida o severa, scrive il Corriere dello Sport, ma sicuramente delle misure andranno prese. La rabbia di De ...