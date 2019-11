Cori discriminatori dei tifosi contro il Napoli | Milan multato

Serie C - il Catanzaro punito per Cori discriminatori dei tifosi : L’ultima giornata del campionato di Serie C ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, il torneo entra sempre più nel vivo. Nel frattempo arriva un provvedimento del giudice sportivo nei confronti del Catanzaro: Cinquemila euro di multa al club calabrese per espressioni di discriminazione razziale. E’ quanto deciso nei confronti del club giallorosso perchè in occasione della partita Cavese-Catanzaro, valida ...

Roma-Napoli 2-1 : Zaniolo e Veretout : volano i giallorossi Partita sospesa un minuto per Cori discriminatori : Terza vittoria di fila per la squadra di Fonseca, Kolarov si fa parare un rigore. Debutto amaro per Davide Ancelotti in panchina al posto del papà squalificato. Partita sospesa per cori discriminatori

Napoli-Roma - Rocchi interrompe la partita per Cori discriminatori : Non è bastato l’annuncio dello speaker, dopo i cori della tifoseria romanista contro Napoli e il Napoli. Al 65′ della ripresa l’arbitro Rocchi ha dovuto alla fine interrompere la partita perché i cori discriminatori andavano avanti. Ha recuperato il pallone e ha riunito i giocatori a centrocampo, ha dato il tempo allo speaker di rinnovare l’annuncio e intanto ha fermato il gioco per prendere una posizione netta contro lo ...