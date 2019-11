Corbyn al tappeto Anche il rabbino capo lo accusa di antisemitismo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Sono ore difficili per il leader laburista Jeremy. In un articolo sul Times, ildella Gran Bretagna, Ephraim Mirvis, ha lanciato un durissimo atto d’contro il leader laburista Jeremy, colpevole a suoi giudizio di aver consentito al “veleno” dell’di “mettere radici nel Partito laburista”. Sedovesse diventare premier, ha scritto Mirvis, ci sarebbe da temere per “la bussola morale del nostro Paese”. "A new poison – sanctioned from the top – has taken root in the Labour Party. Many members of the Jewish community can hardly believe this is the same party that they called their political home for more than a century," writes @ChiefRabbi Ephraim Mirvis https://t.co/oM907fpB07— The Times (@thetimes) November 25, 2019 È un attacco senza precedenti, lanciato a ...

