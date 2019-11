Convocati Juventus Atletico Madrid | UFFICIALE | sciolti i dubbi De Ligt e Bernardeschi

Juventus – I Convocati di Sarri : arriva la conferma - Cristiano Ronaldo non ci sarà a Bergamo : Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Bergamo: il portoghese non convocato per l’Atalanta Maurizio Sarri lo aveva preannunciato in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo non sta bene, al 99% non ci sarà“. E così sarà: il tecnico nerazzurro ha infatti ufficializzato la formazione per l’anticipo della 13ª giornata di Serie A, in programma domani pomeriggio alle 15.00 a Bergamo e non figura il nome di Cristiano ...

Juventus - i Convocati di Sarri dopo la rifinitura mattutina : la lista : Juventus – Ecco la lista dei giocatori convocati da Maurizio Sarri per la sfida di stasera contro il Torino. C’è Pjanic, la cui presenza continua comunque ad essere in dubbio almeno nell’undici titolare. Ramsey sembra destinato, ancora una volta, a partire dalla panchina. Niente Torino neppure per lo squalificato Rabiot. Juventus Torino, ecco i convocati bianconeri Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio; Difensori: De Sciglio, ...

Convocati Juventus-Genoa : fuori Higuain e Pjanic - c’è il triplo ritorno! : Convocati JUVENTUS- Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei Convocati in vista della sfida di questa sera contro il Genoa. Come accennato nelle scorse ore, il tecnico dovrà fare a meno di Pjanic e Higuain. Il primo ha rimediato un leggero fastidio muscolare all’adduttore, l’attaccante argentino, invece, ha riportato una ferita piuttosto profonda alla forte alla quale sono stati apportati alcuni punti di sutura. I due giocatori ...

Juventus - i Convocati per il Bologna : out Higuain - c’è Ramsey : La Juventus si prepara per la 10^ giornata del campionato di Serie A, il club bianconero è chiamato a riscattare il pareggio contro il Lecce e l’intenzione della squadra di Maurizio Sarri è quella di riportarsi in vetta dopo il successo dell’Inter di ieri sul campo del Brescia. Negli ultimi minuti l’allenatore bianconero ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera, qualche problema di troppo per la ...

Convocati Juventus - Sarri lascia a casa il suo fuoriclasse : Convocati Juventus – Passata la magica notte di Champions, per gli uomini di Sarri è tempo di rituffarsi in campionato. Anticipo delle 15 di Sabato che vedrà i campioni d’Italia a Lecce contro i neopromossi. La Juventus vorrà mantenere la testa della classifica ma occhio ai pugliesi che di sicuro non vorranno sfigurare e metteranno in difficoltà la compagine bianconera. Come annunciato in conferenza da Sarri, ci sarà qualche cambio ...