Contro il dissesto ideologico

Ma chi Contro lla i viadotti autostradali? Fondi per il dissesto - speso solo il 10% : L’agenzia per monitorare i 7.317 ponti e galleria italiani lanciata dall’ex ministro Toninelli è rimasta sulla carta. Il dossier del Cnr e l’inchiesta della procura genovese

Dissesto idrogeologico - Corte Conti : “Speso solo il 19% dei fondi”. Le cause : “procedure vischiose” - ritardi nei progetti e pochi Contro lli : Un sistema inefficiente, tempi lunghi per l’approvazione dei progetti , complesse procedure di messa in gara dei lavori e poca comunicazione tra Stato e Regioni sono solo alcune delle cause che hanno impedito al nostro Paese di affrontare efficacemente il Dissesto idrogeologico . Nonostante le misure adottate, i piani elaborati dai vari governi che si sono susseguiti negli ultimi anni e le risorse stanziate. Perché buona parte di quei fondi, pur ...

Sanità - alla Kpmg milioni per i piani di rientro di 5 regioni in dissesto. Ma in tre di queste Controllore e Controllato coincidono : Sembra incredibile ma funziona così: dal 2011 lo Stato paga milioni di euro a Kpmg, colosso globale della revisione e consulenza, per risanare i conti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario. La multinazionale si è aggiudicata tre gare di seguito indette da Consip, la centrale di acquisto della pubblica amministrazione, su richiesta del ministero dell’Economia. La prima otto anni fa, da nove milioni di euro. La seconda nel ...