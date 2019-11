Conte su Alitalia | «Non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano»  Il consorzio

Alitalia - Patuanelli certifica fine della cordata : “Al momento non c’è soluzione di mercato”. Conte : “Valutiamo alternative” : Su Alitalia “al momento una soluzione di mercato non c’è“. Parola del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, in audizione davanti alla commissione Industria al Senato. Il ministro ha aggiunto: “Stiamo valutando diverse opzioni con attenzione”. A una domanda sulla possibilità di tornare al modello dell’Iri – l’Istituto per la ricostruzione industriale attivo ...

Conte su Alitalia : «Non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano» : «Su Alitalia non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano», ha detto il premier Giuseppe Conte. Al momento rimane l’offerta di Fs e Delta, ma non c’è chiarezza

Alitalia - Conte : “Soluzione di mercato non c’e` - ma resta opzione preferibile. Valuteremo alternative” : “Patuanelli ha ammesso che una soluzione di mercato su Alitalia non c’è? Chiaro che in questo momento non ce l’abbiamo a portata di mano, in realtà questa è la soluzione preferita dal governo. Stiamo valutando proprio in queste ore evidentemente anche delle alternative“. A rivendicarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine della conferenza del traffico nella sede Aci di Roma L'articolo Alitalia, Conte: ...

"Conte e 5s sempre più euroinomani Nazionalizzare Ilva - Alitalia e Fiat" : Nel giorno del lancio di Vox Italia a Milano, con l'evento del Palazzo delle Stelline di cui il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è il moderatore, il filosofo Diego Fusaro anticipa in un'intervista al primo quotidiano online i contenuti programmatici del nuovo partito che prende il via proprio dalle sue idee. E interviene sui temi politici più scottanti e attuali Segui su affaritaliani.it

Alitalia - Conte : “Atlantia non ha confermato manifestazione di interesse? Ne prendiamo atto” : “Mi dicono che Atlantia non abbia confermato la manifestazione d’interesse” per Alitalia “che aveva preannunciato: ne dobbiamo prendere atto, il governo prende atto che Atlantia si è anche cimentata nel contribuire a rafforzare il piano industriale in piena libertà, senza pressione del governo. Non è più interessata? Ne prendiamo atto”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine di un evento della Polizia. L'articolo ...

Giuseppe Conte - dopo Ilva guerra anche ad Alitalia. Mossa kamikaze : il governo cade sui Benetton? : Il premier Conte è ai ferri corti con lo stato maggiore di Atlantia, la holding dei Benetton che gestisce le Autostrade. Giovedì 21 novembre, scrive Il Tempo, il vertice tra il governo e l'azienda non è stato positivo. Da una parte l'esecutivo, furioso per l'abbandono della trattativa per salvare

Alitalia - a tempo scaduto si tratta ancora. Conte : “Soluzione industriale - niente toppe” : Verso l’ottava proroga. I protagonisti del negoziato confermano la disponibilità ma non cambiano le condizioni

Alitalia verso la proroga. Governo in campo - Conte : «No a soluzione con toppe» : Governo in campo per tirare fuori l'Alitalia dall'impasse ed evitare un salvataggio «con qualche toppa». Nel giorno della scadenza dei termini per l'offerta vincolante, cui la...

Ex Ilva - Alitalia. Conte : serve soluzione : 17.06 "Siamo disponibili a riavviare un negoziato se c'è la volontà di mantenere gli impianti.E' questo che dirò a Mittal domani". Così il premier Conte,che si dice pronto a "discutere lo scudo penale se dimostrano sopravvenienze". Sul caso Alitalia "il governo si impegnerà perché ci sia una soluzione industriale di mercato perché un salvataggio con qualche toppa o soluzioni provvisorie non offrono la possibilità di sviluppo che vogliamo ...

Ilva - Lina Palmerini a Coffee Break : "Questo non è l'unico problema - la bomba sul Conte bis sarà Alitalia" : Arcelor Mittal, il colosso industriale dell'acciaieria, si è tirata indietro e ora la questione ex Ilva torna sul tavolo del governo. Per Lina Palmerini non si tratta dell'unica patata bollente che Pd e Cinque Stelle dovranno affrontare. Secondo la firma del Sole 24 Ore, infatti, "il Conte bis dovrà

Alitalia - il salvataggio sbloccato dal vertice tra Conte e Atlantia : Il governo sblocca il salvataggio di Alitalia mettendo Fs e Atlantia nella condizione di presentare in serata al Mise e ai commissari una proposta vincolante, sia pure condizionata e che necessita di...

Alitalia - Conte vede Atlantia. Patuanelli : "Il 15 si chiude" : “Oggi ho incontrato la struttura commissariale di Alitalia. È stata esaminata la situazione complessiva della compagnia, convenendo sul fatto che ci sono le condizioni affinché entro il 15 di ottobre possa giungere una proposta vincolante da parte del consorzio acquirente. Il fatto che ancora non si arrivi ad una conclusione della trattativa e che si ricorra a retroscena a mezzo stampa da parte di alcuni partecipanti al ...

Conte vede i vertici di Atlantia su Alitalia : al via la settimana decisiva : Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, nelle scorse ore ha incontrato i vertici di Atlantia, la holding dei Benetton con cui, in queste ore, il governo sta interloquendo sul dossier Alitalia. L’incontro si è svolto nel massimo riserbo, ore prima che i commissari di Alitalia si recassero al Mise per incontrare il ministro Stefano Patuanelli.settimana decisiva per il dossier Alitalia. Il Ministero dello sviluppo economico, i ...