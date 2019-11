Concorso Istruttori Amministrativi Taranto | 73 posti per diplomati e laureati

Comune di Milano : Concorso per istruttori amministrativo-contabili - scade il 29 novembre : Il Comune di Milano ha indetto un concorso che permetterà di assumere ben 201 diplomati che andranno a ricoprire il ruolo di istruttore dei servizi amministrativi contabili, categoria C, posizione economica 1. Il bando di concorso sarà attivo ancora fino a venerdì 29 novembre 2019 e poi ci saranno le prove a partire dal mese di dicembre. Gli esami consisteranno in una prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale. Per presentare la ...

Concorso Comune Milano : nuova selezione per 201 Istruttori amministrativo-contabili : A seguito della determinazione n.5262 del 30 ottobre 2019, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale è stata pubblicata la procedura per assumere 201 Istruttori amministrativo-contabili, in categoria C e posizione economica C1. Al nuovo Concorso Comune Milano potranno iscriversi tutti i candidati in possesso dei requisiti entro il 29 Novembre. Approfondiamo punto per punto le informazioni contenute nel bando in merito a ...

Concorso 17 Istruttori Ravenna : cosa sapere delle assunzioni area Culturale e Amministrativo-Contabile : Il Comune di Ravenna ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 14 posti di Istruttore Amministrativo Contabile e 3 di Istruttore direttivo culturare in categoria D, a tempo pieno e indeterminato. Il bando di Concorso 17 Istruttori Ravenna è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami del 18 ottobre 2019 n. 83 e sul sito istituzionale dell’Ente. Fino al 18 Novembre 2019 sarà possibile candidarsi, ...

Concorso pubblico per due istruttori amministrativi a San Giuliano Milanese : Pubblicato per la provincia di Milano un Concorso pubblico per diventare istruttori contabili amministrativi (2 posti), cat. C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. La risorsa sarà inserita nel settore Affari generali - Servizi Demografici del Comune di San Giuliano Milanese. La scadenza è prevista per il giorno 4 novembre 2019. Concorso per istruttori amministrativi: i requisiti di partecipazione I ...

Torino - Concorso pubblico per 100 istruttori amministrativi : domanda riservata a diplomati : Il comune di Torino ha indetto un nuovo concorso pubblico, volto al reclutamento di 100 unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo di istruttore amministrativo (Cat. C1). Il compenso lordo sarà di euro 20.344,07 lordi annui. La domanda dovrà essere trasmessa online, entro le ore 13:00 del 28 ottobre 2019. Per poter partecipare al concorso occorre possedere i seguenti requisiti:...Continua a leggere