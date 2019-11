Concorrente de La Prova del Cuoco ringrazia marito | Mi ha fatto partecipare anche se

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) La puntata del 25 novembre scorso de Ladelha ospitato unadi Vasto che, intervistata da Elisa Isoardi, ha volutore ilper averle permesso dial cooking show nonostante l’estrema gelosia. Parole che sono sembrate fuori luogo e atipiche per una donna di 32 anni che vive nel 2019 e che hannoimmediatamente il giro della rete. Nella giornata internazionale dedicata alle donne vittime di abusi e violenze, lade Ladelha dimostrato come, ancora, ce ne sia di strada da fare per raggiungere la parità dei diritti: non solo sulla carta, manella mentalità delle persone.Natascia, così si chiama lade Ladelche ha sollevato la polemica, ha esordito presentandosi al pubblico con fare simpatico e un atteggiamento abbastanza sbarazzino. “Sei sposata?”, le ha chiesto la Isoardi e, ...

SirDistruggere : 25 novembre 2019, “La Prova del Cuoco” Rai 1 Concorrente ringrazia pubblicamente il marito per averla lasciata part… - myo75ho : RT @AngeloTani: Medio Evo. #violenzasulledonne A ‘#Laprovadelcuoco’ la concorrente che ringrazia il marito geloso per averla fatta partec… - elvise1657 : RT @AngeloTani: Medio Evo. #violenzasulledonne A ‘#Laprovadelcuoco’ la concorrente che ringrazia il marito geloso per averla fatta partec… -