Conan | il cane eroe del blitz contro l’Isis | ricevuto da Trump

Fonte : vanityfair

(Di martedì 26 novembre 2019) Ilalla Casa BiancaIlalla Casa BiancaIlalla Casa BiancaIlalla Casa BiancaIlalla Casa BiancaLo ha definito uneccezionale, ma non si è avvicinato più di tanto e in pubblico non gli ha fatto neanche una carezza, occasione che invece non si è lasciato scappare il vicepresidente Pence. Il presidente degli Stati Uniti Donaldhaalla Casa Bianca, ilrimasto ferito nel raid in Siria in cui è stato catturato e ucciso il leader dello Stato Islamico, Abu Bakr al-Baghdadi. https://twitter.com/WhiteHouse/status/1199130882403160064 Viste le misure di sicurezza e le necessità di anonimato avevano in passato obbligato a cerimonie più intime, inveceè stato mostrato a sorpresa ai giornalisti nel Giardino delle Rose. Qui il vicepresidente Mike Pence gli ha dato numerose carezze, mentresi è tenuto ...

SkyTG24 : Trump riceve Conan, il cane-eroe che ha partecipato al blitz contro Al Baghdadi. FOTO - LaStampa : Conan, il cane eroe del raid contro al Baghdadi, ricevuto alla Casa Bianca. Trump: “È un vero duro” @fulviocerutti - larenait : Trump: «È un gran combattente» e premia il cane con la medaglia al valor militare. E, questa volta, la foto non è «… -