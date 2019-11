Con Sony Xperia 0 potremmo vedere sei fotocamere su uno smartphone

PS5 - un brevetto depositato da Sony suggerirebbe la possibilità di creare e Condividere demo giocabili : Dopo l'annuncio di PlayStation 5 continuano a spuntare brevetti depositati da Sony. Questa volta a quanto pare, la console di prossima generazione potrebbe ottenere una feature già vista ad esempio in Google Stadia.Il brevetto indica che Sony starebbe lavorando a una funzione che potrebbe consentire di condividere lo stato di salvataggio e la creazione di demo in modo che i vostri amici possano provare piccoli pezzi del vostro gioco preferito. ...

Sony si Concentra sulle IA anche nei videogiochi Con un nuovo importante team : Sony ha dato il via ad una nuova organizzazione che lavorerà alla ricerca e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Con uffici in Giappone, Europa e Stati Uniti, l'IA di Sony "guiderà la ricerca e lo sviluppo di questa tecnologia sia nello spazio fisico che in quello virtuale attraverso molteplici progetti di punta di livello mondiale".Inizialmente i progetti verteranno su tre rami: Gaming, Immaging & Sensing ed infine Gastronomia.

Le cartucce per PS5 Confermate da un nuovo brevetto di Sony : Sicuramente ricorderete le recenti notizie sulle presunte cartucce per PS5 trapelate da un brevetto depositato da Sony. Dopo la notizia riportata da Let's Go Digital, i fan hanno iniziato a condividere le proprie idee e teorie sull'utilizzo di queste cartucce, e si è pensato a un loro impiego come unità SSD esterna.Ora, lo stesso sito ha rintracciato un nuovo brevetto depositato da Sony. Questa volta, il documento presenta anche un interessante

Per il capo di Xbox per crescere bisogna collaborare Con Sony e Nintendo : Secondo Phil Specenre, per continuare ad avere margini di crescita all'interno dell'ormai satura mercato videoludico, bisogna lavorare in una nuova ottica: quella della collaborazione.In particolare, il numero 1 di Xbox ha dichiarato come sarebbe necessaria una collaborazione all'interno dell'industria, tra Xbox, PS4 e Nintendo, per continuare a crescere."Sono d'accordo che si debba lavorare insieme, perché per il cliente avere le grandi

PS5 avrà questo aspetto? Un video di una catena di negozi prova a immaginare la Console next-gen di Sony : PS5 è distante ancora un anno e, ultimamente, la rete è stata invasa dalle notizie sulla next-gen di Sony.Sappiamo che monterà un'unità SSD, che ci sarà un ovvio salto in termini di grafica e sappiamo anche che ci sono alcuni giochi in sviluppo per la console.Tuttavia, quello che ancora non sappiamo è come apparirà PS5 e molti fan continuano a chiedersi quale sarà il look della prossima macchina targata Sony.

Smart TV Sony 4K HDR finalmente compatibili Con l'interfaccia vocale Alexa : Le Smart TV Sony 4K HDR, sia di nuova che di vecchia generazione ma dotate del sistema operativo Android TV, adesso supportano l'interfaccia vocale Amazon Alexa. La novità è stata annunciata ieri pomeriggio dal colosso giapponese e si profila senza dubbio come una grande comodità soprattutto per coloro che trovano sempre più ostico l'impiego del telecomando; per gli anziani l'uso della TV diventa più facile. Si parla infatti

Amazon Alexa arriva sulle smart TV Sony Bravia 4K Con Android : Sony annuncia l'arrivo dell'assistente vocale Amazon Alexa sulle proprie smart TV della serie Bravia 4K HDR con Android TV a bordo.

Death Stranding : Con l'iniziativa "Connectors" Sony vuole riConnettere i borghi italiani : Per celebrare il lancio di Death Stranding, Sony ha annunciato Connectors, un'interessantissima iniziativa pensata per i giocatori italiani.L'obiettivo è quello di segnalare i borghi più isolati della penisola e a rischio di disconnessione per cercare di riconnetterli, ricalcando così le gesta di Sam Bridges nell'ultima opera di Hideo Kojima. In palio ci sono T-shirt, Dualshock 4 e una Collector's Edition di Death Stranding."Partecipa alla

Un retailer russo rompe il day one di Death Stranding e Sony ringrazia Con una multa salatissima : Il day one di Death Stranding è stato rotto in varie parti del mondo. Questo è quasi una consuetudine per qualsiasi lancio molto atteso ed è anche un promemoria per coloro che non vogliono alcuna anticipazione sul gioco.Secondo un report di RT, un rivenditore russo sarebbe nei guai con Sony dopo che uno dei suoi magazzinieri ha scoperto il lotto dell'inventario e ha deciso di portare a casa una copia di Death Stranding. Tuttavia, Sony è stata

Sony - garantire la transizione completa verso le Console next-gen : Sarà un caso o saranno le prime mosse di una strategia più ampia, già pianificata a tavolino, ma via via che si avvicina il momento del lancio della PlayStation 5 in casa Sony si registrano una serie di cambiamenti che vanno ad interessare figure di primo piano quali Shuhei Yoshida che lascia la presidenza per intraprendere un nuovo corso incentrato sugli studi indipendenti ed Hermen Hulst che ha assunto la responsabilità dei Worldwide Studios,

Sony anticipa il sensore IMX686 Con sample - video teaser e qualche informazione : Che il progetto Sony IMX686 sia ben avviato per imboccare la via del mercato lo ha confermato la stessa società asiatica con un post su Weibo

Apple TV sbarca su alcuni televisori Sony Con Android TV : L'applicazione di Apple TV arriva per la prima volta sulla piattaforma Android. I primi dispositivi a ricevere l'app sono le smart TV Sony con Android TV a bordo.

PS5 : Sony sta analizzando il prezzo della Console e Conferma che lo sviluppo dei giochi "procede senza problemi" : Durante la conference call finanziaria trimestrale di Sony con investitori e analisti, il chief financial officer Hiroki Totoki ha parlato dell'imminente PS5 e altro.Totoki-san ha affermato che il lancio di PS5 nella stagione delle vacanze 2020 è "il passo più importante nello sviluppo della piattaforma PlayStation". Ha anche aggiunto che lo sviluppo di PS5 sta procedendo secondo i piani e Sony ritiene che lo sviluppo dei giochi da parte dei