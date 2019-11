Comunicato sindacale | Condé Nast chiude «Glamour» | le paure dei giornalisti si

Comunicato sindacale : Condè Nast chiude Glamour - le paure dei giornalisti si concretizzano : Milano, 26 novembre 2019 L’edizione italiana di Glamour chiude i battenti: lo ha annunciato oggi l’azienda al CDR di Condè Nast. Dopo mesi di tira e molla sul destino della testata, l’azienda ha confermato le peggiori paure dei giornalisti, staccando la spina a Glamour proprio mentre si appresta ad arrivare in edicola a dicembre quello che sarà l’ultimo numero della pubblicazione. L’azienda ha annunciato che 9 dei 10 giornalisti della ...

Comunicato sindacale : Condé Nast - futuro incerto per i giornalisti del gruppo : No. No. E no. Forse. Non sappiamo. Sono queste le risposte che Condé Nast ha servito ai suoi giornalisti, discutendo del futuro dell’azienda e delle sue testate. Anche per questo, l’assemblea dei giornalisti Condé Nast è molto preoccupata per lo scenario sempre più incerto che incombe su una delle più importanti aziende editoriali al mondo, che pubblica testate prestigiose come Vogue, Glamour, GQ, Vanity Fair, Wired, AD, Traveller, La Cucina ...

