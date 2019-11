Clima | rapporto di Berlino sull’aumento delle temperature | nell’estate 2003 morte 7500

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Oggi il governo diha pubblicato ilsulsull’aumento. “È difficile immaginare cosa significherebbe se si dovesse continuare davvero a questa velocità“, ha detto la ministra tedesca dell’Ambiente Svenja Schulze presentando la relazione che esamina le conseguenze per la salute, l’agricoltura, le foreste, i fiumi, i trasporti e l’economia. Per la prima volta ilfa una stimaconseguenzeondate di calorescorse estati. E dalla stima emerge che nell’estate delsonopersone, e nelle estati del 2006 e 2015, ci sono stati 6000 morti in più. In termini economici, in agricoltura la siccità in Germania nel 2018 è costata 700 milioni di euro, mentre gli incendi hanno bruciato l’equivalente di 3300 campi da calcio. Nel complesso, le estati del, 2018 e 2019 sono state le ...

