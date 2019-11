Cioffredi | grazie Roxana per aver messo da parte omertà | grande coraggio

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Roma – “La sentenza di appello conferma che la brutalita’ del raid al Roxy Bar e’ avvenuto per affermare il potere mafioso di intimidazione nel territorio dadel clan dei Casamonica. Unalla Direzione Distrettuale Antimafia e alla Squadra Mobile della Questura di Roma, ma unparticolare va aRoman che, cone determinazione, ha rotto il muro di omerta’ di cui si avvalgono i clan per affermare il loro potere criminale”. “Che la forza civile dinel denunciare i responsabili delle violenze che ha subito nel suo bar sia da esempio per tutti i cittadini romani che subiscono la forza di intimidazione dei gruppi della criminalita’ organizzata che sono presenti nella nostra citta’”. Cosi’ in un comunicato Gianpiero, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la ...

