Ciclismo | Sofie de Vuyst sarebbe risultata non negativa ad un controllo antidoping fuori

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Secondo quanto riportato da tuttobiciweb.it, la ciclista belgade, in forza alla Parkhotel Valkenburg fino a fine stagione e dal 2020 in procinto di passare alla Mitchelton Scott,nonad uncompetizione effettuato il 18 settembre. Così il team olandese ha annunciato la sospensione dell’atleta: “In linea con la politica di tolleranza zero e le norme e i valori della squadra la direzione del team ha deciso di sospendere l’atleta, il cui contratto scade alla fine del 2019. Il team spera cheDepossa dimostrare la sua innocenza“.deinvece ha postato alcune righe sul proprio profilo Facebook: “Con mio grande stupore, ieri ho ricevuto il messaggio relativo ad un testpositivo durante uncompetizione il 18 settembre. Ciro steroidi esogeni ...

