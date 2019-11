Ciclismo | i giovani italiani che passeranno dalla categoria juniores alla U23 nel 2020 I

Ciclismo - i giovani italiani più interessanti da seguire nel 2020 tra gli Under23. Aleotti la punta del movimento azzurro - Fancellu e Frigo pronti a consacrarsi : Il movimento ciclistico giovani le italiano, negli ultimi tempi, dopo un periodo buio, ha, finalmente, ricominciato a produrre talenti di un certo spessore. Non a caso, infatti, il titolo Mondiale U23, nel 2019, grazie a Samuele Battistella, è tornato nel Bel Paese dopo ben 17 anni dall’ultima volta. Nonostante l’iridato sopraccitato e tanti altri grossi nomi della categoria come Alberto Dainese, campione d’Europa in carica ...

Ciclismo - Astana con molti giovani - Vinokourov : ‘Squadra sempre più universale’ : Reduce da una stagione con ben 40 vittorie, ma segnata anche da qualche battuta d’arresto nei grandi giri, la Astana si sta già avvicinando al 2020. Il team diretto da Alexandre Vinokourov ha completato l’organico con gli ultimi movimenti di mercato ed ha programmato il primo ritiro pre stagionale per il 5 dicembre a Calpe, in Spagna. La squadra kazaka si presenterà ai nastri di partenza della nuova annata con ben sette nuovi corridori, tra i ...

Ciclismo - la Trek Segafredo punta sui giovani : arriva anche Tiberi : Sarà una Trek Segafredo fortemente rinnovata e ringiovanita quella che Vincenzo Nibali si troverà a capitanare nelle prossime stagioni. La squadra guidata da Luca Guercilena ha cambiato una parte importante del proprio organico, puntando molto sui giovani e non solo su quelli della categoria under 23. Gli occhi sono stati puntati anche sugli juniores, sia per il 2020 che per il 2021, quando esordirà nel Ciclismo professionistico Antonio Tiberi. ...