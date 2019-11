Christmas Morning è il nuovo singolo di Jack Savoretti | scritto per i suoi figli | “Volevo

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 26 novembre 2019) Si intitolaildi. Il brano anticipa il rilascio dell'album Singing To Strangers Special Edition in programma per il 6 dicembre con BMG. L’artista anglo-italiano rilascia il repack del disco pubblicato a marzo 2019, che ha debuttato al primo posto della classifica UK e che conta ad oggi tre Dischi D’Oro per le vendite nel mondo. Peril 2019 è stato un anno particolarmente intenso quanto ricco di traguardi che lo ha portato anche ad un sold out alla Wembley Arena di Londra a conclusione di un tour che per mesi lo ha portato in concerto in tutta Europa. Il 2019 ha inoltre segnato eclettiche collaborazioni con artisti del calibro di Kylie Minogue, Mika e Sigma, inserite nel suo ultimo progetto discografico. All'album Singing To Strangers fa seguito adesso la Special Edition. Singing To Strangers Special Edition in ...

