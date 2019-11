Chi è Fai Khadra | l’amico con cui Kendall Jenner vuole “mettere su famiglia”

Vanity Fair Stories - il palinsesto si arricChisce : Mancano pochi giorni a Vanity Fair Stories, il grande evento organizzato da Vanity Fair Italia e patrocinato dal Comune di Milano, giunto alla seconda edizione. L'appuntamento è previsto a Milano il 23 e 24 novembre a The Space Cinema Odeon in via Santa Radegonda 8, per una due giorni aperta al pubblico – su registrazione, fino ad esaurimento posti sul sito http://VanityStories.VanityFair.it/ – ricca di ospiti nazionali e internazionali con ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Claudio MarChisio : Claudio MarchisioClaudio MarchisioClaudio MarchisioClaudio MarchisioClaudio MarchisioClaudio MarchisioClaudio MarchisioVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). QUI PER ISCRIVERSI E VEDERE IL PROGRAMMA Tra gli ospiti ci sarà anche Claudio Marchisio. Ex ...

Milan-Napoli - i probabili sChieramenti : Calhanoglu indisponibile - Milik verso il forfait : Milan-Napoli è una sfida che si preannuncia molto interessante nonostante veda coinvolte due formazioni che non stanno attraversando un buon momento. I rossoneri erano partiti con l’obiettivo di raggiungere una delle posizioni che danno diritto alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League ma l’inizio di stagione non è stato all’altezza della situazione e la graduatoria attuale li vede in quattordicesima posizione. Nemmeno il ...

Eurodisney - Chiara Ferragni scoppia a piangere all’improvviso guardando un video. Fedez : “Ma ce la fai? : Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza ad Eurodisney con tutta la famiglia al seguito, compreso ovviamente il piccolo Leone. A un certo punto però, l’influencer è scoppiata a piangere senza un’apparente ragione. O meglio, il momento era molto romantico e probabilmente ricco di ricordi: lei e Fedez stavano infatti guardando i cartoni animati della Disney proiettati sul castello della Bella Addormentata. ...

“Mi fai soffrire”. UeD - Daniele SChiavon e Giulia : arriva la resa dei conti : Uomini e Donne, il percorso di Giulia si avvia alla conclusione. Al centro delle attenzioni Daniele Schiavon. Dopo la scorsa puntata Daniele è andato da lei, trovandola in lacrime. Tra i due è arrivato il chiarimento, tanto che è scattato un bacio. In studio, il corteggiatore oggi ammette di non riuscire a esprimersi e di non avere nulla da nascondere. Daniele, però, si alza e se ne va poiché non riesce ad accettare il fatto che Giulia continui ...

C’è Juve-Milan - Ronaldo a risChio forfait : “Nulla di grave - ma non so se recupera” : Domani sera il Classico italiano allo Stadium, il tecnico Sarri può recuperare De Ligt e non si fida dei rossoneri: «Sono una buona squadra, servirà maggiore intensità difensiva»

Come funziona iI test anti-droga fai da te - che in poChi conoscono : A Roma, città che assomiglia sempre più a un supermarket della droga, il problema dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti si fa sentire. E non poco. Centinaia di piazza sono deputate al mercato dello sballo, 24 ore al giorno. L'assassinio di Luca Sacchi – il personal trainer 24enne freddato con un colpo di pistola alla nuca - ha riacceso l'attenzione su questa “epidemia” antica. Come è possibile affrontare questo problema? ...

Genoa - contro il Napoli ballottaggio Agudelo-Gumus : Romero a risChio forfait : Napoli-Genoa di sabato alle 20,45 (diretta su Dazn) sarà una partita complicata per entrambe le squadre. I rossoblu arrivano alla sfida dopo la sconfitta contro l’Udinese che non ha permesso alla squadra ligure di lasciare il penultimo posto in classifica. Thiago Motta cerca l’impresa ma dovrà fare a meno di cinque pedine importanti. Criscito ha rallentato il suo recupero e non è stato nemmeno convocato al pari di Favilli, noie muscolari per ...

Il confronto tra Eva Henger - Mercedesz e PeracChi è finito male : 'Mamma mi fai paura' : Nell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso è avvenuto il tanto atteso confronto tra Eva Henger, la figlia Mercedesz e il suo compagno Lucas Peracchi. L'attrice aveva accusato il fidanzato della figlia di violenza fisica, affermando che era stata la stessa Mercedesz a confessarle di essere stata picchiata proprio da Lucas. Non sono dello stesso parere i due ragazzi, che negano da diversi mesi tutto quello che ha detto la Henger. Per questo ...

Non è la D’Urso - Mercedesz contro Eva Henger : «Mamma mi fai paura - e purtroppo a portare questo sChifo sei stata tu» : Live Non è la D’Urso, Mercedesz contro Eva Henger: «Mamma mi fai paura, e purtroppo a portare questo schifo sei stata tu». Eva Henger ha lanciato accuse choc nei confronti di Lucas Perracchi, il fidanzato della figlia Mercedesz, dicendo che picchiava sua figlia. La scorsa settimana Lucas voleva affrontare Eva, ma la Henger non si era presentata. Durante la diretta di lunedì sera, Eva Henger c’è ma ha un faccia a faccia con la ...

Chiara Ferragni - vessata da un hater : Che sChifo che fai - a me proprio non piaci : Chiara Ferragni è una delle donne più famose del mondo ormai. Influencer numero uno in Italia, il suo lavoro di imprenditrice digitale l’ha fatta conoscere in tutto il mondo. Insomma, è un momento propizio per l’influencer, che oltre al lavoro come web influencer ha anche una bellissima famiglia, con il marito Fedez e il piccolo Leone. Di certo, però, anche per lei non mancano le critiche e gli insulti, soprattutto sui social. Nella giornata ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Novembre : Faide dinastiche - l’inventario dei danni – Grandi famiglie : quanti miliardi e posti bruciati – Agnelli - De Benedetti - Del VecChio - Benetton & C : Il dossier Le guerre dinastiche che affossano le aziende familiari Come andare in malora – L’ossessione dell’impresa come “stirpe” nel nostro Paese è costata miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro. Anche perché i fondatori quasi mai hanno ceduto il passo ai discendenti di Giorgio Meletti I due Balla-gate di Marco Travaglio Avvertenza per i cretini che, leggendo questo articolo, ci accuseranno di attaccare chi critica il ...

Manovra - arriva la tassa sulle sigarette fai da te : cancellato l’aumento per Chi fuma elettronico : arriva una nuova micro-tassa per i fumatori: il rincaro sarà sulle sigarette fai-da-te. Si tratta dell'ultima novità contenuta nella bozza della Manovra, oggi in ultimo esame al vertice di maggioranza. Dal primo gennaio 2020 arriva un rincaro di 0,005 euro per ciascuna cartina contenuta in un pacchetto: in altri termini, su una confezione da 20 cartine l'aumento sarà di 10 centesimo. Una maggiorazione sull'imposta alle sigarette classiche era ...

«Luca SacChi ucciso per una faida» - spunta la guerra tra pusher : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino sono in carcere per l?omicidio di Luca Sacchi. Ma il caso non è chiuso. Tanto che la Procura di Roma è pronta ad aprire un nuovo filone...