Charles Leclerc F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Mi aspetto una gara molto tirata - io voglio godermi quest’ultimo round” : Non vede proprio l’ora di calarsi nell’abitacolo della sua Ferrari Charles Leclerc, dopo il disastroso epilogo del GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il monegasco e il suo compagno di squadra Sebastian Vettel sono stati protagonisti di un incidente che ha messo fuori dai giochi entrambe le Rosse. Uno “zero” pesante per le ambizioni del Cavallino Rampante. Per questo ...

F1 - incidente Vettel-Leclerc : di chi è la colpa? Nico Rosberg : “Seb forse si è spostato velocemente - Charles ha meno colpa” : Il durissimo contatto tra Sebastian Vettel e Charles continua fare parlare, il duello tra i due ferraristi a cinque giri dal termine del GP del Brasile tiene ancora botta a due giorni dall’evento e il doppio ritiro delle Ferrari a Interlagos ha acceso gli animi. Chi è il colpevole? Molti hanno additato Sebastian Vettel che si sarebbe un po’ allargato verso l’interno andando pian piano verso Leclerc, di questo avviso è anche ...

VIDEO F1 - la grande rimonta di Charles Leclerc a Interlagos : Prima dell’incidente avvenuto a pochi giri dalla fine, la gara di Charles Leclerc si poteva considerare sicuramente positiva alla luce della bella rimonta effettuata dalla quattordicesima posizione in griglia di partenza. Il monegasco della Ferrari, arrivato nel finale a giocarsi un posto sul podio, è stato molto aggressivo fin dallo start recuperando posizioni su posizioni con un sorpasso dopo l’altro che gli hanno consentito di ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : Charles Leclerc - spettacolare sorpasso su Raikkonen alla prima chicane! : Charles Leclerc si è reso protagonista di un bellissimo sorpasso su Kimi Raikkonen nelle battute iniziali del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi a Interlagos. Il monegasco doveva rimontare dalla quattordicesima posizione e con un ritmo indiavolato si è riportato sul finlandese sverniciandolo alla prima chicane. In quel frangente il pilota della Ferrari era risalito fino al sesto posto ma poi ...

F1 - GP Brasile 2019 : Charles Leclerc e Sebastian Vettel - un rapporto teso che è deflagrato! Pessimi segnali anche in vista del 2020 : Le parole di Mattia Binotto post-gara hanno scosso, e scuoteranno, il mondo Ferrari nelle prossime ore, senza alcun dubbio. La presa di posizione del team principal di Maranello al termine del Gran Premio del Brasile 2019 di F1 è stata netta, inevitabile e durissima. Quanto combinato da Sebastian Vettel e Charles Leclerc (clicca qui per il video dell’incidente) non ha scuse, non è ammissibile a questi livelli e, soprattutto, apre scenari ...

Charles Leclerc - GP Brasile 2019 : “Non dico di chi è la colpa - ma i rapporti con Vettel resteranno buoni” : A cinque giri dal termine del GP del Brasile 2019 di F1 la Ferrari ha visto materializzarsi un vero e proprio patatrac. Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno ingaggiato una battaglia furibonda per la quarta posizione, venendo a contatto: entrambi i piloti hanno forato, ponendo fine anticipatamente alla gara (QUI IL VIDEO DELL’EPISODIO). Il monegasco, visibilmente inviperito nel successivo team-radio, è apparso invece pacato nel ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono molto deluso da me stesso” : Le qualifiche del GP del Brasile non hanno sorriso al monegasco Charles Leclerc. Il monegasco, alfiere della Ferrari, ha ottenuto il quarto tempo del time-attack nel penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il 22enne del Principato non è riuscito a massimizzare la sua prestazione come avrebbe desiderato, per via di un errore nel tentativo decisivo. Charles, c’è da dire, dovrà scontare la penalità di 10 ...

Formula 1 – Charles Leclerc è il poleman della stagione : l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Schumacher : Charles Leclerc è il poleman della stagione 2019 di Formula 1 con 7 pole position conquistate. L’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher La gara del Brasile non sarà esattamente una passeggiata per Charles Leclerc, vista la 14ª posizione di partenza sulla griglia, dovuta alle 10° posizioni di penalità da scontare (cambio power unit, ndr) in aggiunta al 4° posto delle qualifiche. Il giovane pilota monegasco ha però un ...

F1 - GP Brasile 2019 : perché è stato penalizzato Charles Leclerc? Cambio di motore per il monegasco - scatterà 14° : il regolamento : Il monegasco Charles Leclerc era cosciente che il weekend del GP del Brasile, ad Interlagos, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1 sarebbe stato decisamente problematico. Il 22enne del Principato, quarto nell’ordine dei tempi nelle qualifiche, scatterà dalla casella n.14 per via di una penalità. A Charles, infatti, è stata comminata una penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la sua Power ...

Formula 1 – Charles Leclerc - errore e tanta amarezza : “stavo per fare la pole - sono deluso da me stesso” : Charles Leclerc mastica amaro dopo le qualifiche del Gp del Brasile: il pilota Ferrari ha mancato la pole a causa di un errore del quale si rammarica fortemente La gara del Brasile si appresta ad essere decisamente in salita per Charles CLeclerc. Il pilota Ferrari partirà dalla 14ª posizione in griglia a causa di 10 posizioni di penalità da scontare dopo il cambio della power unit. Il giovane monegasco avrebbe potuto chiudere qualche ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : l’errore di Charles Leclerc in FP3 al dettaglio : Charles Leclerc ha ottenuto la terza posizione nelle FP3 del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula 1. Il monegasco sta utilizzando la quarta unità del propulsore di questa stagione e per questo dovrà scontare 10 posizioni sulla griglia di partenza e sarà impossibilitato a lottare per la pole nelle qualifiche che inizieranno alle 19:00. Durante le prove libere della mattina il talento di casa Ferrari, grazie al motore più fresco, avrebbe potuto ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono contento della Ferrari - devo lavorare sul passo gara” : Charles Lecles ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. Il monegasco si è dovuto accodare al compagno di squadra Sebastian Vettel e dovrà scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito il motore. Il giovane alfiere della Ferrari sarà sicuramente chiamato a una gara di rimonta ma non perde l’entusiasmo come ...