Champions League – Prima vittoria storica | adesso serve il bis e un favore da Guardiola

ChampionsLeague - vincono Juve e Atalanta : 22.53 La Juventus, già certa degli ottavi di finale, conquista anche il primo posto nel Girone C. Prima vittoria dell'Atalanta, che resta teoricamente in corsa. Juventus-Atletico Madrid 1-0 Con Cristiano Ronaldo titolare, brilla la stella di Dybala che al 47' del primo tempo firma il gol vittoria direttamente su punizione. Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0 I nerazzurri vendicano parzialmente il 4-0 subito in Croazia. Di Muriel (27' rigore) e ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : spingono i Colchoneros nei minuti finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ di recupero. 89′ SAUL! Lemar mette un pallone interessante a rimorchio, ma la conclusione del centrocampista spagnolo è alta. 88′ La difesa della Juventus libera ma i Colchoneros rimangono in possesso di palla. 87′ Angolo per l’Atletico, bravo ancora De Ligt a chiudere in corner. 86′ Cambio per la Juve: esce Bentancur ed entra Khedira. Sarri vuol dare ...

Pagelle Juventus-Atletico Madrid - voti Champions League 2019-2020 : La Juventus di Maurizio Sarri vince e convince per l’ennesima volta quest’anno contro una grande squadra davanti al pubblico casalingo dell’Allianz Stadium. I bianconeri sconfiggono 1-0 l’Atletico Madrid grazie al gol di uno fenomenale Paulo Dybala e si garantiscono la certezza matematica del primo posto nel gruppo D di Champions League con una giornata d’anticipo. Di seguito le Pagelle della sfida. Pagelle ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Gomez spreca una grande occasione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80′ Spinge l’Atalanta alla ricerca della terza rete. 78′ Ed è proprio Stojanovic a lasciare il campo a Dira per la Dinamo. 77′ Clamoroso Gomez davanti al portiere sbaglia clamorosamente tirando addosso al portiere. 75′ Fuori Ivanusec, dentro Gojak per la Dinamo. 73′ De Roon ferma un pericoloso contropiede per la Dinamo Zagabria. 71′ Gomez di punizione ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : palo di Bernardeschi! Bianconeri vicini al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Var che entra in azione per verificare la condotta di Felipe per un pestone rifilato a Ronaldo. Nessuna sanzione comunque al calciatore dell’Atletico. 69′ Cristiano Ronaldo finisce a terra per un intervento di Felipe, ma l’arbitro non interviene. 67 palo Bernardeschi!!! Grande azione dell’esterno della Juve, saltando due uomini, e mancino a giro che colpisce ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Muriel e Hateboer fuori per infortunio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69′ PALO di Ilicic che stoppa supera un uomo dalla sinistra e tira a giro prendendo il palo. 67′ fuori Hateboer per un problema muscolare e dentro Castagne nell’Atalanta. 66′ Giallo per Pasalic che entra in ritardo su Dani Olmo. 65′ Gomez calcio d’angolo per Toloi che di testa non riesce a colpire forte. 63′ fuori Muriel e dentro Ilicic per ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Gomez raddoppia con una rete strepitosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Gomez ci prova da fuori area, pallone che debolmente va verso le mani del portiere. 51′ Muriel ancora lui prenda palla e tira, ma non trova la porta. 49′ Gomez veramente uomo partita fino a questo momento, fantastico in ogni zona del campo. 47′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Gomezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, strepitoso gol di Gomez che fa l’ennesimo tunnel ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : via al secondo tempo all’Allianz Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ Juventus che aspetta in questa ripresa, la partita la fa l’Atletico, cercando di allargare il gioco sulle fasce. 53′ Simeone si gioca la carta Joao Felix, talento portoghese sublime, che va a sostituire Vitolo. 52′ Cartellino giallo per Saul che trattiene Bonucci in copertura. 51′ OCCASIONE ATLETICO Madrid! Bravo Szczesny a bloccare il sinistro da posizione ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Muriel porta gli orobici in vantaggio alla fine della prima frazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Grande Atalanta che potrebbe anche stare con un vantaggio più ampio ma per imprecisione non riesce a mettere in rete il raddoppio. A tra poco per il secondo tempo! 46′ Finisce il primo tempo, Atalanta-Dinamo Zagabria 1-0! 44′ Gomez calcia un corner per Palomino che di testa non riesce a schiacciare in porta. 42′ Ammonito Toloi che ferma in modo irregolare Dani ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : magia di Dybala allo scadere del primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui il primo tempo! Una magia su calcio piazzato di Dybala ha portato in vantaggio i bianconeri all’Allianz Stadium. Un match equilibrato, sbloccato da una prodezza dell’argentino. Prima frazione nella quale il n.10 della Vecchia Signora ha entusiasmato. 45′ GOOOLLLL!!!!!! magia DI Dybala!!!!! Sinistro magico dell’argentino, con il pallone molto vicino alla riga ...