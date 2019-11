Champions | Atalanta-Dinamo Zagabria in diretta su Sky

Champions League : Juventus-Atletico Madrid in diretta su Canale 5 - Atalanta-Dinamo Zagabria solo su Sky : Stasera, martedì 26 novembre 2019, torna la Champions League. Le partite della più importante competizione europea per club saranno trasmesse in esclusiva da Sky, mentre Mediaset manda in onda una gara in chiaro su Canale 5. Le italiane protagoniste sono 4, ossia Juventus, Napoli, Inter e Atalanta.Di seguito la programmazione delle partite di oggi.prosegui la letturaChampions League: Juventus-Atletico Madrid in diretta su Canale 5, ...

Atalanta-Dinamo Zagabria in tv - Champions League oggi : orario d’inizio - streaming - probabili formazioni : Il momento della verità è arrivato per l’Atalanta, chiamata ad una vera e propria impresa per ribaltare le sorti del girone e per qualificarsi clamorosamente agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020. La banda di Gian Piero Gasperini sfiderà questa sera i croati della Dinamo Zagabria sul terreno di gioco di San Siro con un solo risultato a disposizione per continuare a sperare: la vittoria. I bergamaschi, ultimi nel girone C ...

Sky Sport Diretta Champions #5 - Palinsesto Telecronisti Juventus - Inter - Napoli - Atalanta : Torna su Sky Sport la UEFA Champions League. Tra martedì 26 Novembre, e mercoledì 27 Novembre si giocano le gare del quinto turno della fase a gironi della massima competizione europea. Quattro le squadre italiane impegnate: Atalanta, Juventus, Napoli e Inter. Martedì 5...

Calcio - Champions League : la Juventus attende l’Atletico Madrid all’Allianz Stadium. L’Atalanta costretta a vincere contro la Dinamo Zagabria : Domani andrà in scena la quinta giornata di Champions League che vedrà impegnate tra le altre Juventus e Atalanta. I bianconeri attendono all’Allianz Stadium l’Atletico Madrid in una sfida per il primato. Attualmente il ragazzi di Maurizio Sarri sono in vetta al Gruppo D con tre punti di vantaggio sugli spagnoli. A Ronaldo e compagni potrebbe bastare anche un pareggio. Situazione completamente diversa per la squadra di Gasperini che ...

Champions League - l’Atalanta si qualifica agli ottavi se… Tutte le combinazioni : Situazione complicata ma non impossibile per l’Atalanta che, dopo il pari interno con il Manchester City, può ancora sperare di qualificarsi agli ottavi L’Atalanta può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League, il pareggio ottenuto ieri sera a San Siro permette ai nerazzurri di rimanere ancora in corsa, seppur non essendo padroni del proprio destino. Tutto merito del 3-3 maturato a Zagabria tra Dinamo ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus già qualificata. Inter e Atalanta obbligate a vincere - Napoli vicinissimo agli ottavi : A due giornate dalla fine della fase a gironi della Champions League 2019-2020 solamente la Juventus, tra le squadre italiane, è sicura della qualificazione agli ottavi di finale. Grazie al successo di ieri a Mosca, i bianconeri hanno staccato il pass per il turno successivo con due turni di anticipo e sono vicinissimi a chiudere anche al primo posto (3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid). Delle altre tre italiane rimaste, il Napoli è ...

Champions League – Guardiola non si nasconde : “Ilicic? Ha fatto bene. Atalanta forte - mi piacerebbe tornare in Italia” : Pep Guardiola applaude l’Atalanta dopo la sfida di Champions League: l’allenatore del Manchester City ‘assolve’ Ilicic ed apre ad un ritorno in Italia “Sarebbe un piacere tornare in Italia, ho giocato con Baggio e Mazzone, ma devo dire che al momento in Inghilterra mi trovo benissimo“, si esprime così Pep Guardiola ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta-Manchester City. L’allenatore spagnolo ha ...

Champions - Atalanta-Manchester City 1-1 : 23.00 Primo storico punto per l'Atalanta in Champions: al Meazza pari 1-1 con la corazzata Manchester City, vincitore 5-1 nella gara di andata. Partenza sprint del City,a segno già al 7': smarcato da un tacco di G.Jesus, Sterling insacca di piatto. Il primo tempo è un monologo citizen, ma il raddoppio non arriva nemmeno su rigore (al 43' esecuzione inguardabile di Jesus) per mani in barriera di Ilicic. Atalanta viva nella ripresa: al 49' pari ...