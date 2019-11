CEV Champions League Volley 2020 – Mercoledì la 2ª giornata della fase a gironi | tre

Fonte : sportfair

(Di martedì 26 novembre 2019) CEVtre italiane in campo per la 2ª. Trasferte per Imoco e Igor, la Savino Del Bene riceve il Kaliningrad Hanno cominciato con il piede giusto le tre squadre italiane impegnate nella CEV. ImocoConegliano, Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, vinto il match d’esordiocompetizione, saranno in campoper disputare le gare2^. Per le pantere di Daniele Santarelli e le azzurre di Massimo Barbolini, l’appuntamento europeo sarà l’ultimo primapartenza per Shaoxing, in Cina, sede del Mondiale per Club (3-8 dicembre). In ordine temporale, saranno proprio le gialloblù trevigiane a inaugurare il trittico: Paola Egonu e compagne affronteranno (alle 16.00 ora italiana) in Romania il CSM Volei Alba ...

