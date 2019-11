Centri sociali | arrestato anarchico a Torino | fabbricava ordigni

Vauro dice che Salvini comprava fumo nei Centri sociali - lui risponde : 'Vive male' : Vauro Senesi, uno dei vignettisti più noti d'Italia, negli ultimi giorni è salito sulla cresta dell'onda mediatica per un litigio in diretta televisiva con Massimiliano Minnocci nel corso della trasmissione "Dritto e rovescio", col quale però riappacificato con un pranzo lontano dalle telecamere. Fa rumore, adesso, un'intervista rilasciata all'Adnkronos in cui torna a parlare di Matteo Salvini e di quello che lui ritiene un opportunismo senza ...

Vauro durissimo con Salvini. “Un omuncolo offensivo. Quando andava ai Centri sociali - andava per comprarsi il fumo - lo sanno tutti “ : Vauro, il vignettista di sinistra, ha colto subito l’occasione per attaccare il suo bersaglio preferito, Matteo Salvini. Il famoso vignettista ha rilasciato un’intervista ad Adnkronos nella quale apostrofa il leader della Lega come “un omuncolo offensivo, un opportunista”. Secondo Vauro Matteo Salvini va dove conviene. Ha capito che poteva conquistare tanti voti con la questione dell’immigrati e la sicurezza e ha cavalcato ...

Salvini a Bologna : 2mila al corteo dei Centri sociali - idranti della polizia sui manifestanti. Gli slogan : “Città non merita chi semina odio” : Matteo Salvini “qua non sarà mai il benvenuto. Bologna non merita chi semina odio, merita chi costruisce città migliori, città accoglienti”. Con queste parole è partito giovedì sera il corteo dei centri sociali bolognesi contro la Lega e il suo leader: 2mila manifestanti che da Piazza San Francesco hanno sfilato verso il PalaDozza, il palazzetto dello sport dove Salvini e Lucia Borgonzoni hanno organizzato il comizio in ...

Salvini a Bologna - tensione al corteo dei Centri sociali : manifestanti allontanati con gli idranti : Tensioni a Bologna durante il corteo dei centri sociali che protestano contro la presenza in città del leader della Lega, Matteo Salvini, che al Paladozza ha organizzato un comizio per sostenere la candidata governatrice del Carroccio, Lucia Bergonzoni. Gli antagonisti sono partiti da piazza San Francesco e hanno raggiunto via Riva Reno, dove hanno lanciato fumogeni e scoppiato petardi. Polizia e carabinieri, schierati in tenuta anti sommossa. ...

Salvini a Bologna - tensioni polizia-Centri sociali : Bologna, 14 nov. (AdnKronos) – Idranti contro i manifestanti del corteo dei centri sociali partiti da Piazza San Francesco dopo il lancio delle bottiglie contro le forze dell’ordine, dislocate a chiudere l’accesso di Via Reno. A poca distanza, al Paladozza di Bologna, Matteo Salvini sta per lanciare Lucia Borgonzoni alla presidenza dell’Emilia-Romagna. Il corteo è arrivato in zona piazza Azzarita attorno alle 19.30 e ha ...

Salvini a Bologna - tensioni polizia-Centri sociali : Bologna, 14 nov. (AdnKronos) – Idranti contro i manifestanti del corteo dei centri sociali partiti da Piazza San Francesco dopo il lancio delle bottiglie contro le forze dell’ordine, dislocate a chiudere l’accesso di Via Reno. A poca distanza, al Paladozza di Bologna, Matteo Salvini sta per lanciare Lucia Borgonzoni alla presidenza dell’Emilia-Romagna. Il corteo è arrivato in zona piazza Azzarita attorno alle 19.30 ...

Lega a Bologna : idranti contro il corteo dei Centri sociali : idranti della polizia in azione per allontanare il corteo dei centri sociali che si stava avvicinando ai blindati schierati per proteggere il Paladozza dove è in programma l’iniziativa della Lega.Dal corteo, in via Riva Reno, poco distante dal palazzetto, sono partite bottiglie e palloncini pieni di vernice.

Salvini a Bologna apre la campagna per l'Emilia-Romagna. Duemila al corteo dei Centri sociali : I cartelli: "Porti(ci) aperti". Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia". E in piazza è attesa per la protesta delle "sardine". "Se sono pacifiche, sono le benvenute", dice il leader della Lega delle contestazioni. "Borgonzoni candidata di tutto il centrodestra". E sul...

Salvini a Bologna per le Regionali - un migliaio al corteo dei Centri sociali : I cartelli: "Porti(ci) aperti". Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia". E in piazza è attesa per la protesta delle "sardine"

Salvini a Bologna per le Regionali - in centinaia al corteo dei Centri sociali : I cartelli: "Porti(ci) aperti". Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia". E in piazza è attesa per la protesta delle "sardine"

Vittorio Feltri e la sentenza tombale : "Ecco la differenza tra i fascisti e i Centri sociali" : La sinistra esulta perché si è data una commissione che procederà contro i razzisti, specialmente gli antisemiti, come se gli italiani fossero in numero elevato nemici degli ebrei. Vedremo in quale modo agirà il nuovo organismo, poi lo giudicheremo. Intanto poniamoci alcune domande. Se uno dice o sc

Il Pd vuole "schedare i poliziotti". La mossa per proteggere i violenti dei Centri sociali : Il Pd ci riprova. È bastato che Matteo Salvini non fosse più il ministro dell' Interno per fare scattare di nuovo ai compagni la voglia di "schedare" i poliziotti rendendoli identificabili tramite un numero sulle divise. La proposta di legge, a prima firma della deputata dem Giuditta Pini, che il 23

Ex Cinema Palazzo - Politi-Cerquoni : Centri sociali occupano e Raggi muta : Roma – Arrivano le parole di Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio, e di Flavia Cerquoni, referente della Lega per la città di Roma, in merito all’occupazione dell’ex Cinema Palazzo a San Lorenzo: “E’ dal 2011 che lo stabile del Cinema Palazzo è stato occupato abusivamente da vari Centri sociali, finalmente il 15 ottobre una sentenza della Corte d’Appello di Roma, dando ragione ai proprietari dello stabile ne ...

Italia a Cinque Stelle - Di Maio sul palco. Un gruppo di attivisti dei Centri sociali : "Basta armi alla Turchia" : Il ministro: "Chiederò all'Unione europea di interrompere la vendita di armi". Anche Grillo e Conte alla Mostra d'Oltremare: oltre 8mila persone alla fiera. Applausi e cori per il premier, attivisti contro i cronisti: "Jatevenne"