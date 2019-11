C’è stato un terremoto di magnitudo 6 5 in Albania | vicino a Durazzo

C’è stato un grosso furto al Castello di Dresda : Stamattina sono stati sottratti alcuni oggetti dalle Volte verdi, la più ampia collezione europea di gioielli: si parla di una refurtiva da milioni di euro

C’è stato un attacco aereo di Israele a Damasco - in Siria : almeno due persone sono morte : Nella notte tra martedì e mercoledì c’è stato un attacco aereo di Israele in Siria, nella periferia di Damasco. Le prime notizie parlano di una casa di civili colpita e di almeno due morti e diversi feriti. Israele ha detto

Il Collegio - l’ex allievo William Carozzo : “Ci sono alcune leggende : qualcuno ha portato alcol e C’è stato un atto sessuale”. Un altro collegiale : “Caz**te - fate schifo” : Volano i coltelli tra gli ex concorrenti della terza edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai2 che quest’anno vola con gli ascolti. L’ex collegiale William Carrozzo, tramite il canale Youtube di Denis Dosio, ha raccontato alcuni presunti segreti (sottoforma di “leggende metropolitane”) dell’edizione a cui ha partecipato… leggende, queste, che hanno creato un acceso chiacchiericcio sul web. Anche perché tirano in ...

Mafia : pentito Mutolo - ‘Il depistaggio sulla strage Borsellino C’è stato’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – E alla vigilia del processo sul Capaci bis, che riprenderà domani mattina a Caltanissetta con le deposizioni dei collaboratori di giustizia Pietro Riggio e Maurizio Avola, Mutolo spiega: “Si è sempre parlato di servizi segreti ma si ha paura”. Nei mesi scorsi il pentito Riggio, ex guardia penitenziaria, aveva detto ai magistrati che per la strage di Capaci, che il 23 maggio del 1992 costò la vita al giudice ...

Mafia : pentito Mutolo - ‘Il depistaggio sulla strage Borsellino C’è stato’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Poi, Gaspare Mutolo, torna a parlare della sua collaborazione con il giudice Giovanni Falcone: “Era il dicembre del 1991 – dice – e dissi al giudice che volevo collaborare perché Cosa nostra aveva ucciso donne e bambini e non volevo più assistere a questo scempio. Io stesso avevo anche dei figli. Non mi sentivo più al sicuro. Ho parlato con Falcone e ricordo che c’era anche il magistrato ...

Mafia : pentito Mutolo - ‘Il depistaggio sulla strage Borsellino C’è stato’/Adnkronos : Palermo, 18 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) -“Certo che c’è stato il depistaggio sulla strage Borsellino e continua ancora oggi. Non mi stupisce la sentenza d’appello di pochi giorni fa del processo ‘Borsellino quater’. Io conosco bene i soggetti e anche la storia…”. A parlare, in una intervista con l’Adnkronos, è il pentito di Mafia Gaspare Mutolo, ex picciotto di Cosa nostra, ...

Pulizia nelle scuole - dal 2020 stop agli appalti : i lavoratori saranno assunti dallo Stato. Ma il bando non C’è ancora e qualcuno resterà fuori : Primo gennaio 2020: finisce l’era delle coop, inizia quelle delle pulizie “internalizzate”. Le scuole italiane non saranno più curate da ditte esterne ma sempre dagli stessi lavoratori che diventeranno dipendenti statali. Il ministero li assumerà tutti (o quasi?), per pulire direttamente gli istituti, magari risparmiare qualche milione, sicuramente mettere fine a un sistema di appalti e subappalti sanzionato dall’Antitrust. Una rivoluzione su ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 7 - 1 in Indonesia : Giovedì pomeriggio, quando in Italia erano le 17.17, c’è stato un terremoto di magnitudo 7,1 al largo delle coste dell’Indonesia, tra l’isola di Sulawesi e la parte settentrionale delle Molucche, con ipocentro a 45 chilometri di profondità. L’istituto di Meteorologia,

In Bolivia C’è stato un colpo di stato? : Non tutti sono d'accordo su questa definizione: c'entrano la complicata situazione del paese e la posizione politica dell'ex presidente Evo Morales

C’è stato un incendio nella pizzeria del fratello di Peppino Impastato : nella notte tra lunedì e martedì, a Cinisi, in provincia di Palermo, c’è stato un incendio nella pizzeria di Giovanni Impastato, fratello dell’attivista antimafia assassinato nel 1978 Peppino Impastato. L’incendio non è stato grave perché un passante ha avvisato i

Anticipazioni Uomini e Donne - Ida e Riccardo : C’è stato un tradimento? : Ida Platano e Riccardo Guarnieri: nuovo scontro nel Trono Over di UeD Archiviate le peripezie sentimentali di Gemma Galgani, alle prese con la nuova passione per Juan Luis, oggi a Uomini e Donne si tornerà a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nonostante la decisione di riprendere la loro storia d’amore, la passione tra i due non sarebbe ancora scattata. La dama di Brescia racconterà a Maria De Filippi che con Riccardo Guarnieri ...

In Bolivia C’è stato un colpo di stato? : Il presidente della Bolivia Evo Morales (foto: DIANA SANCHEZ/AFP via Getty Images) Dopo tre settimane caratterizzate da violente proteste di piazza, Evo Morales non è più presidente della Bolivia. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel pomeriggio di domenica e rappresenta la presa d’atto formale del mutato atteggiamento dell’esercito, nelle ultime ore descritto come intenzionato a deporre l’uomo da quasi 14 anni alla ...

C’è stato un terremoto nel sud-est della Francia : ci sono quattro feriti : Oggi, poco prima di mezzogiorno, c’è stato un forte terremoto vicino a Montélimar, nel dipartimento della Drôme nel sud-est della Francia: ci sono quattro feriti, uno dei quali è in gravi condizioni a causa della caduta da un’impalcatura. Le scosse