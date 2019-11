C' è stato un forte terremoto in Albania | vicino a Durazzo

Cucchi : Brescia - ‘stato oggi più forte e credibile’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Finalmente giustizia e verità per Stefano Cucchi grazie a una sentenza chiara che rende più forte e credibile lo Stato. Chi ha sbagliato pagherà e l’Arma dei Carabinieri potrà uscire a testa alta da questa vicenda”. Lo dichiara Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.“Onore a Ilaria Cucchi e alla famiglia che non ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione sui monti e sulle coste per vento forte : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un nuovo bollettino, nel quale si conferma l’arrivo di precipitazioni in tutta la Regione, accompagnate da forti venti. Secondo le previsioni ARPAV, tra martedì e mercoledì, sono attese precipitazioni anche abbondanti, con venti dai quadranti orientali anche forti sui monti e, a tratti, sulla costa nella seconda parte di domani; sui monti quota neve piuttosto variabile, fino a ...

Maltempo : Veneto - stato attenzione sui monti e sulle coste per il forte vento : Vneezia, 11 nov. (Adnkronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un nuovo bollettino, nel quale si conferma l’arrivo di precipitazioni in tutta la Regione, accompagnate da forti venti. Le previsioni Arpav dicono, infatti, che, tra martedì e mercoledì, sono attese pre

Maltempo Friuli Venezia Giulia - piogge intense e vento forte : la regione dichiara lo stato emergenza : Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio regionale a decorrere da oggi, venerdì 8 novembre, conseguentemente all’urgente necessità di fronteggiare i danni derivanti dal Maltempo (piogge intense e vento forte), previsto dagli allerta regionali dei giorni scorsi, e di avviare ...

Bimbo di 2 anni muore a Rimini. Poche ore prima ra stato dimesso dall'ospedale con un forte mal di pancia : Visitato, dimesso e poi ricoverato d’urgenza quando ormai era già troppo tardi. È morto così un Bimbo di nemmeno due anni ieri mattina, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini. Il bambino, a quanto riporta Il Resto del Carlino, aveva iniziato a stare male da martedì e i genitori avevano allertato il pediatra di base: accusava dolori al ventre, dolori che mercoledì mattina si sono ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Mi brucia ancora - Pedersen però è stato più forte. Nel 2020 punto agli Europei - ma al Mondiale 2021 ci riprovo” : E’ passato un mese dalla prova in linea dei Mondiali di Ciclismo e da quella domenica rimasta ancora nella testa di tanti sportivi italiani. Anche il principale protagonista ha fatto fatica a cancellare quel momento, quella volata, quel secondo posto che lascia tanto amaro in bocca. Matteo Trentin ha assaporato l’idea di vestire la maglia iridata, finita poi sulle spalle del danese Pedersen. Il ciclista Trentino è stato intervistato ...

Mafia : Centro Pio La Torre - 'per giovani più forte dello stato - responsabilità della politica' (2) : (Adnkronos) - La prima videoconferenza del progetto, sull’evoluzione delle mafie nel secondo dopoguerra, si è tenuta questa mattina al cinema Rouge et Noir di Palermo, con la partecipazione del giurista dell'Università di Palermo Vincenzo Militello, del magistrato rappresentante dell'Italia all'Onu

Mafia : Centro Pio La Torre - 'per giovani più forte dello stato - responsabilità della politica' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - La crescita del rifiuto nei confronti delle mafie ma anche la percezione di una Mafia che continua a essere più forte dello Stato e una responsabilità, in questo senso, della politica. Riparte oggi la 15esima edizione del Progetto educativo antiMafia del Centro Pio La

**Dl Fisco : Di Maio - ‘basta stato forte con i deboli - cambiare registro’** : Roma, 16 ot. (Adnkronos) – “C’è poi un altro capitolo, fondamentale, che è la lotta all’evasione. Su questo fronte le teorie sono diverse, ma i fatti ci dicono che fino ad oggi abbiamo visto uno Stato fare sempre il forte con i deboli e il debole con forti”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Bisogna cambiare registro. Lo Stato deve fare lo Stato con chi in questi anni ha nascosto centinaia e centinaia di ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo si riscopre : “forte lo sono sempre stato - ma non sono mai stato messo alla prova” : Lo sfortunato nuotatore, rimasto paralizzato alle gambe dopo un agguato, ha parlato in occasione del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento Lo scorso febbraio la sua vita è cambiata, Manuel Bortuzzo ha perso l’uso delle gambe in seguito ad un grave agguato avvenuto nella periferia di Roma, quando fu colpito da alcuni colpi di pistola esplosi da un malvivente. Cecilia Fabiano/LaPresse Una situazione tragica, che ha ...

Ergastolo ostativo - Strasburgo respinge il ricorso dell’Italia. Uno stato forte non ne ha bisogno : La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso del governo italiano contro la sentenza pronunciata dai giudici europei nel giugno scorso nel caso Viola vs. Italia. I ricorsi presso l’organo supremo della Cedu sono dichiarati ammissibili quando il caso trattato sia ritenuto di rilevanza generale per i Paesi del Consiglio d’Europa. Cosa che in questo caso non è successa. Il tipo di carcere a vita cui la sentenza ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Pedersen è stato più forte e io sono arrivato secondo. L’argento va accettato” : Rabbia e amarezza: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Matteo Trentin al termine della prova in linea dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire. Il capitano azzurro, leader designato dal CT Davide Cassani per la conquista di un iride che mancava dal 2008, aveva voglia di interrompere il digiuno. L’evoluzione della corsa è stata perfetta e l’Italia ha corso da squadra leader, conscia delle proprie possibilità, ...

