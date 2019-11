Catania sempre più nel caos | si dimette Pietro Lo Monaco e lancia pesanti accuse agli

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019)piùintorno al. La squadra siciliana, che sta deludendo le aspettative di inizio stagione e si trova invischiata a metà classifica del girone C di Serie C, sta subendo numerose critiche da parte dei tifosi. Nel mirino, però, oltre ai calciatori è soprattutto la dirigenza. Proprio per questo motivo,Loha annunciato le sue dimissioni da direttore generale del club, pur rimanendo in società come amministratore delegato. Lo ha comunicato nel corso della conferenza stampa odierna, non risparmiandospecie nei confronti degli ultras. “Il club ha la sua dignità e non merita tutte queste critiche. Io sono venuto qua per salvare il. Questa è l’ultima conferenza stampa che faccio perché mi dimetto ufficialmente da direttore generale del club. Meglio così perché non mi sento più di ascoltare certe critiche ...

ArenaRosario : @mongiatweet Vargas altro che segnava da fuori sempre...perché llama? Gli esterni del Catania era sottovalutati?? - visitorcity : RT @faigiovanict: Non solo oggi, ma sempre: NO alla #violenzasulledonne. #DrammaDonna #TuNonSeiSola #stopviolenzasulledonne #stopviolence… - ArenaRosario : Calderoni mi ricorda Marchese del Catania, terzino che timbrava sempre -