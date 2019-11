Cartabianca | anticipazioni martedì 26 novembre | Matteo Salvini ospite

' Cartabianca ' - anticipazioni 12 novembre : intervista a Lorenzo Fioramonti : Martedì 12 novembre , dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di 'Cartabianca' , il programma politico del martedì sera di Rai 3. Il programma, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, vedrà stasera la partecipazione del Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti (come annunciato dal Ministro nella sua pagina Facebook). Con il Ministro Fioramonti si affronteranno moltissimi temi d'attualità Nel corso dell' intervista al ...

'Cartabianca' - anticipazioni puntata del 22 ottobre : manovra economica in primo piano : Martedì 22 ottobre su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di 'Cartabianca', il contenitore politico del terzo canale Rai. L'orario di inizio è previsto per le 21:20 e il programma sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Rai Play'. I temi che saranno al centro della nuova puntata di 'Cartabianca' Come annunciato dallo stesso programma nella loro pagina Facebook, saranno diversi i temi al centro della puntata di oggi. Per prima ...