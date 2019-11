Carlo Conti spiazzato da Tali e Quali | “Non me l’aspettavo!”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 26 novembre 2019), prima edizione:dagli ottimi ascolti Se Mediaset può contare su due cavalli da corsa come Gerry Scotti e Paolo Bonolis (il primo è impegnato con Conto alla rovescia mentre il secondo sta per tornare con Avanti un altro), mamma Rai può contare sue Antonella Clerici che, oltre ad essere due grandi professionisti, sono anche amici nella vita al di là delle telecamere. In un’intervista concessa a TvBlog,si è detto sorpreso per il successo della prima edizione diche ha raccolto davanti il piccolo schermo 4 milioni e 352mila telespettatori (pari al 20,7% di share): “Non mi aspettavo che andasse così bene. Bisogna capire, ora, come coniugare il tutto. Se farlo con più persone che sanno imitare bene e restano in gara per più puntate o altro”parla del suo rapporto con Antonella ...

Raiofficialnews : 'Dopo 19 anni, la finale dello #ZecchinodOro torna in prima serata' 62esima edizione dello @zecchinodoro, da mercol… - Raiofficialnews : “Lo #ZecchinodOro è uno dei grandi eventi del nostro Paese. Con @antoclerici cercheremo di colorare lo… - Raiofficialnews : È il più importante festival delle canzoni per bambini in Italia: torna lo #ZecchinodOro. La 62esima edizione, dal… -