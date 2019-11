Carenza di ferro | sintomi e dieta

Carenza di ferro : un problema poco conosciuto - da prendere sul serio. I sintomi e segnali più comuni : Nel mondo, 1 persona su 3 soffre di Carenza di ferro, con o senza anemia1: una condizione che può essere anche molto debilitante e, se prolungata e non adeguatamente trattata, portare a gravi conseguenze per la salute di chi ne soffre. A causa di una sintomatologia aspecifica – affaticamento, pallore, fragilità alle unghie, perdita di concentrazione, irritabilità e, in alcuni casi, picacismo (desiderio di ingerire cose non commestibili come ...

La dieta paleo in gravidanza sarebbe utile contro insulinoresistenza e Carenza di ferro : La dieta paleolitica, un regime alimentare basato sugli alimenti disponibili prima dell'avvento dell’agricoltura e dell’allevamento di bestiame, ha recentemente guadagnato popolarità per la capacità di controllare gli sbalzi della glicemia. I ricercatori del Lis Maternity Hospital, Università di Tel Aviv, Israele, si sono dunque chiesti se la dieta fosse in grado di essere efficace anche nelle donne in gravidanza, frequentemente ...