Calcio femminile | un emendamento alla Legge di Bilancio per il passaggio al professionismo

Fonte : oasport

(Di martedì 26 novembre 2019) Si potrebbe avvicinare anche in Italia il momento delaldelle calciatrici: secondo quanto riferisce l’ANSA, sarebbe stato presentato undidel 2020 “per agevolare le società e le federazioni per ilaldelle donne sportive“. I primi firmatari sono il senatore Tommaso Nannicini (PD) e la senatrice Susy Matrisciano (M5S), ma tale iniziativa gode dell’appoggio dell’Associazione Italiana Calciatori e verrà resa notastampa in via ufficiale domani, mercoledì 27 novembre,presenza di Umberto Calcagno (Vicepresidente Associazione Italiana Calciatori), Katia Serra (responsabile settoreAIC) ed Elisa Bartoli (capitana As Roma e Nazionale). roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra pagina ...

