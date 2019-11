Cakir Juventus | colpo a sorpresa di Paratici | spazio alle nuove gerarchie!

Fonte : juvedipendenza

(Di martedì 26 novembre 2019)- Secondo quanto riportato dai colleghi turchi di “Aksam.com”, lasarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per assicurarsi Ugurcan, portiere turco, attualmente in forza al Trabzonspor.potrebbe fiutare l’affare in vista della prossima stagione. L’estremo difensore, classe 1996, piace particolarmente ai bianconeri, ma occhio anche al forte interesse della Lazio.potrebbe prendere il posto di Buffon in vista della prossima stagione, qualora l’attuale numero 77 bianconero decida di appendere ufficialmente i guanti al chiodo., il portiere del futuro: tutte le mosse di mercato dei bianconeri Non solo, affare pronto a prendere quota in vista della prossima estate, lalavorerà con estrema attenzione anche sul capitolo mezz’ala. Il sogno resta Pogba, ma la pista più ...