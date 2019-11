Cacciari | ' M5S vicino alla liquidazione' | se il Pd perde l' Emilia ' catastrofe inevitabile'

Otto e mezzo - Massimo Cacciari e la lezione in diretta su Venezia alla sinistra e M5s : "Cosa si deve fare ora" : Da Massimo Cacciari una lezione in diretta a Luca Casarini, M5s e no-Mose. A Otto e mezzo si parla dell'alluvione che ha messo in ginocchio Venezia e in collegamento c'è il filosofo ex sindaco della perla della Laguna, simpatie di centrosinistra ma decisamente autonomo nelle posizioni, tanto da fini

Massimo Cacciari - la profezia contro Pd -M5s : "Se il voto si ripete in Emilia Romagna - salta in aria tutto" : A pagare le conseguenze delle elezioni in Umbria è soprattutto il Movimento 5 Stelle. Parola di Massimo Cacciari, che a Radio Capital delinea il futuro del governo: "Lo dicevo, mi rompe anche i co****ni continuare a dirlo ma è la verità: i 5 stelle facevano da contenimento all'ondata di destra, è un