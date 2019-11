Bonus lezioni private 2020 | reddito Isee non oltre i 50 mila euro

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 26 novembre 2019)noni 50Nelle famiglie potrebbero scaricare anche le ripetizioni scolastiche per i figli minorenni. Si tratta del, che potrebbe ritagliarsi un posto nella prossima Legge di Bilancio. In sintesi ilconsisterebbe in una detrazione del 19% sulle spese sostenute dalle famiglie per le ripetizioni scolastiche dei propri figli under 18. Non tutti però potranno avere diritto a questa detrazione fiscale: i beneficiari, infatti, saranno solo quei nuclei familiari il cuiannuo non sia superiore a 50. Inci sono anche altre condizioni da rispettare per ottenere il: come funziona Ilfa parte di un correttivo al DL Fiscale firmato da Carla Ruocco (M5S) e s’introduce nel concetto chiave che permea tutta la Legge di ...

fisco24ore : Fisco, bonus sulle lezioni private dei figli se l’Isee non supera 50mila euro - Peppi1979 : RT @sole24ore: Fisco, bonus sulle lezioni private dei figli se l’Isee non supera 50mila euro - Gallo86 : RT @fisco24ore: Fisco, bonus sulle lezioni private dei figli se l’Isee non supera 50mila euro -