Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 26 novembre 2019) Ancora un mese. Per sfruttare già dall’anno prossimo la detrazione per iin, e scontare dall’Irpef (nel modello 730 o Redditi 2020) la prima delle rate in cui è divisa l’agevolazione, le spese vanno saldate entro il 31 dicembre. Ciò vale per chi ha già degli interventi in corso, ma anche per chi intende eseguire a stretto giro dei micro-. Ai fini della detrazione, infatti, vale la data di pagamento. Calendario (e calcolatrice) alla mano, c’è poi un altro motivo per pianificare le opere: la (solita) incognita dianno sulla sorte dei. In attesa del testo definitivo della manovra di Bilancio 2020, ecco cosa dice – per ora – il disegno di legge.

fisco24_info : Bonus casa, come gestire i lavori di fine 2019: Ancora un mese. Per sfruttare già dall’anno prossimo la detrazione… - salvinithebest : @powerangi @matteorenzi Il carcerato vota chi lo aiuta,i voti della Bonino arrivano da lì,vuole regolarizzare 500 m… - Iconacasa : #tassi bassi e #bonuscasa fanno aumentare le richieste di #prestiti per ristrutturare #casa ??… -