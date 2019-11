Blitz nel rione sanità di Napoli | 19 arresti

Firenze - maxi Blitz per contrastare lo spaccio di droga nel centro storico : Federico Giuliani Costanza Tosi Dopo i nostri servizi sulla degradante situazione a Firenze le autorità hanno effettuato controlli a tappeto per contrastare lo spaccio di droga Un maxi blitz dei carabinieri per contrastare lo spaccio di droga nel centro storico di Firenze. Dopo i nostri servizi sulla degradante situazione presente nel capoluogo toscano, qualcuno ha finalmente deciso di intervenire. Come riporta ...

Nel furgone 36 clandestini : il Blitz della Polizia : Due passeur pakistani sono stati arrestati dalla squadra mobile di Torino, mentre cercavano di trasportare i clandestini oltre il confine italiano Redazione Due passeur pakistani sono stati arrestati dalla squadra mobile di Torino, mentre cercavano di trasportare i clandestini oltre il confine italiano Immigrazione clandestina ? Luoghi: ...

Chiara Ferragni nel mirino degli animalisti - pronto un Blitz nel nuovo shop di Cortina : Sembra che Chiara Ferragni sia nuovamente al centro delle polemiche con gli animalisti e l'occasione stavolta è l'apertura del nuovo negozio dell'influencer a Cortina d'Ampezzo. Come riporta il sito de Il Messaggero, già nello scorso mese di ottobre lo showroom di Chiara Ferragni nell'iconica città veneta di montagna è stato preso di mira da un importante gruppo animalista, che ha affisso alcuni cartelli sulle vetrine del negozio. Il motivo di ...

Mercato Juventus - Blitz di Paratici in Spagna : nel mirino il talento basco : Mercato Juventus – Generazione 2000. La Juventus ha messo nel mirino diversi millennial, già talenti consacrati nel panorama calcistico mondiale. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ultimo nome finito sul taccuino di Fabio Paratici è quello di Ferran Torres, attaccante del Valencia e della nazionale Under-19 spagnola. Mercato Juventus, Torres alla Juventus Alcuni osservatori bianconeri erano presenti ...

Arcelor Mittal - Blitz della guardia di finanza nell'acciaieria di Taranto e negli uffici di Milano : perquisizioni e sequestri : Duplice blitz coordinato dalle procure di Taranto e Milano che indagano su un "eventuale depauperamento del ramo di azienda": acquisiti documenti

Ex Ilva - Blitz della Guardia di finanza nell'acciaieria di Taranto : al setaccio i documenti di Arcelor Mittal : I militari delle fiamme gialle sono entrati negli uffici della direzione. I finanzieri dovrebbero acquisire atti e documenti nell'ambito della inchiesta avviata dalla Procura di Taranto dopo l'esposto denuncia presentato dai commissari straordinari

Hong Kong - scontri violentissimi : 38 feriti. Blitz della polizia nel Politecnico occupato : Dopo una notte di stallo, la polizia ha fatto irruzione nel Polytechnic University di Kowloon a Hong Kong dove sono asserragliati circa 200 manifestanti pro-democrazia. Subito dopo si sono sentite...

Universiadi - Bonavitacola tra gli indagati : corruzione - Blitz nel Grand Hotel Salerno : È uno degli alberghi che ha ospitato staff ed atleti durante le Universiadi, il Grande evento sportivo organizzato in Campania la scorsa estate. Ed è anche uno degli alberghi...

Droga - Blitz nel quartiere “Ciampa di cavallo” a Lamezia Terme : 19 arrestati di 3 minorenni : Sono 19, tra cui 3 minori, i pusher destinatari di altrettante misure di custodia cautelare, emesse dal gip di Lamezia Terme, eseguite mercoledì mattina dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro. Gli indagati dell’operazione, denominata “Scacco alla regina”, provengono tutti da famiglie rom trasferite, nel tempo, dal campo di Scordovillo, il più grande del mezzogiorno e le cui condizioni di degrado erano state ...

Napoli - maxi Blitz nel Parco Verde di Caivano : sgominata la più grande piazza di spaccio d?Europa : In corso vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli che stanno eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa, estorsione e...

Napoli - maxi Blitz nella notte : venti arresti - decapitato il clan di Castellammare di Stabia : Vasta operazione della Guardia di Finanza nel settore del contrasto alla criminalità organizzata. I finanzieri della compagnia di Castellammare di Stabia, con i reparti dipendenti del Gruppo...

Davide Casaleggio - il Blitz in Parlamento per evitare spaccature nel M5s e la fuga dei grillini : Per dare l'idea di quanto sia grave la crisi del Movimento 5 stelle, ieri 7 novembre, si è presentato in Parlamento Davide Casaleggio, figlio del fondatore Gianroberto e presidente dell'associazione Rousseau e ha incontrato un gruppo di deputati e di senatori. Lo ha fatto proprio per tirare su gli a

Blitz francese sulla finanza italiana Mediobanca e Generali nel mirino : Intervento per Affaritaliani.it di Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanze alla Camera. "Ho deciso dunque di interrogare il governo per capire quali misure si vogliano intraprendere, poiché..." Segui su affaritaliani.it

Sorelle di 8 e 14 anni costrette dalla madre a girare video porno : il Blitz nella casa degli orrori : Durante il blitz in casa, oltre a diverse decine di sex-toys e altro materiale ora in mano agli inquirenti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche tanti giocattoli. Già, perché le vittime di una assurda storia di violenza, di 14 e otto anni, erano semplicemente delle bambine, costrette dalla loro madre a girare dei video sessualmente espliciti da inviare poi ad alcuni distributori di pedopornografia.-- -- Sono agghiaccianti le accuse ...