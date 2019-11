Black Friday 2019 | tutti gli sconti dei costruttori da FCA a Harley-Davidson

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Benché glipazzi delfinora abbiano portato a giri d’affari di una certa sostanza, tanto che in Italia, per la settimana “nera”, il Codacons stima spese per 2 miliardi di euro – il 20% in più rispetto al 2018 –, sono poche le case automobilistiche che quest’anno hanno deciso di replicare le offerte speciali di quello precedente. Il gruppo FCA affida l’impresa a Leasys, che su Amazon propone voucher fino al 25% di sconto sul noleggio a breve termine. La promozione inizia venerdì 29 novembre e termina lunedì 2 dicembre, giorno del “cyber monday”: è possibile usufruire disull’iscrizione a CarCloud, un abbonamento che permette di cambiare veicolo a seconda delle necessità del momento. Per Leasys CarCloud 500 iscriversi costerà 149 euro (iva compresa) anziché 199, mentre per CarCloud Renegade e Compass il voucher il prezzo del voucher ...

Inter : ?? | BLACK FRIDAY È partito il countdown per il Black&Blue Friday: siete pronti #InterFans? ??… - juventusfc : ?? E' arrivata la #BlackFridayWeek! ?? ? Online Store ? - ilpost : Come non abboccare agli sconti ingannevoli del Black Friday -