Bimba cade dalla finestra della nave e muore | nonno Salvatore | “Pensavo ci fosse il vetro”

Cade acquasantiera in chiesa - muore sul colpo Bimba di 7 anni : Quello che vi stiamo per raccontare è una vicenda terribile capitata in uno di quei luoghi in cui in genere ci si sente al sicuro, quasi protetti. Siamo a Udine: qui una bambina di 7 anni è morta schiacciata da acquasantiera all’interno di chiesetta privata in una scuola. Come riporta Il Gazzettino, la tragedia si è consumata tra le 17 e 18 di oggi, giovedì 21 novembre 2019, nella cappella dello storico collegio Uccellis: la piccola – Penelope ...